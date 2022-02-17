台南「陳主任」討債集團詐欺恐嚇12人　狠撈5百萬2嫌收押　

記者林悅／台南報導

台南地檢署指揮台南市警方，掃蕩瓦解「陳主任」討債集團，緝獲李姓男子等6人，起獲木棒、開山刀、手槍、電腦主機、借貸資料、本票、教戰守冊及現金新台幣68萬等贜證物，全案偵訊後依組織犯罪條例、重利、妨害自由、強制及偽造有價證券等罪嫌送辦。

▲台南地檢署指揮台南市警方，掃蕩瓦解「陳主任」討債集團，緝獲李姓男子等6人，起獲木棒、開山刀、手槍、電腦主機、借貸資料、本票、教戰守冊等贜證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警刑警大隊偵七隊接獲情資，獲悉綽號「陳主任」犯罪集團，以1家現代金融貸款中心公司名義作為掩護，利用被害人急需用錢之際，要求其借款時簽屬多張借據及本票，並偽冒簽立保證人資料，以假民事裁定手法，向被害人及其家屬索取高額利息以牟取暴利。刑警大隊隨即成立專案小組，並報請台南地檢署陳鋕銘察官指揮偵辦，針對該集團進行蒐證不法犯行。

案經專案小組長達3個月積極布線蒐證，順利證掌握多名被害人落入貸款陷阱之不法事證資料，深入追查發現「陳主任」犯罪集團在台南市北區之現代金融貸款中心作為集團據點，専案小組見時機成熟，於2月14、15日由檢察官指揮專案小組，動用刑大偵三隊、偵七隊、科偵隊、歸仁分局、玉井分局、新化分局、第六分局等36名警力，分成7組對7處所同步執行搜索、拘提，將李姓主嫌等6人逮捕歸案，並當場查扣木棒1支、開山刀1支、手槍2支、電腦主機1台、手機7支、借貸資料、本票、教戰守冊及現金新台幣68萬元等贓證物。

警方調查，該集團以多層剝削手法詐欺、恐嚇之被害人有12人，累計獲取不法利益及金額達5百餘萬元，主嫌李男及共犯成員姚男等2人犯行重大，經檢察官向台南地院聲請羈押，經法院審理後裁定羈押禁見。

警方指出，「陳主任」犯罪集團利用他人處於經濟上弱勢而需錢孔急之際，向被害人重複收取顯不相當之重利以牟利，損害社會風氣，破壞金融秩序，刑警大隊籲請民眾如發現周邊人士有不法行為或遭暴力討債，歡迎提供檢舉。檢舉電話：(06)6322340。