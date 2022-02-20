黃郁婷穿中國隊服惹議仍當掌旗官　蔡政府堅持賽後才開鍘原因曝

▲競速滑冰選手黃郁婷。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

台灣競速滑冰選手黃郁婷在北京冬奧穿中國隊服引起一片譁然，但她仍擔任開幕式掌旗官，讓國內部分人士炸鍋。據悉，蔡英文政府早已定調，不會在賽事進行期間開鍘，不要影響個人或整體士氣，因此賽事完畢後，才要求做後續檢討處理。

黃郁婷在穿上冬奧中國隊服惹議後，接連在社群媒體寫下「在運動界裡，我們沒有國籍之分」、「就像在主場作戰一樣」等爭議言論，網友群起撻伐。

在冬奧開幕式前，國內諸多政治人物反對黃郁婷擔任掌旗官，甚至呼籲蔡英文政府應出手處理，即刻撤換掌旗官。不過，蔡英文、行政院長蘇貞昌遲遲未有動作，這也讓民進黨內部、本土系統幾近炸鍋。

事實上，蔡英文、蘇貞昌等執政團隊態度明確，認為在賽事前、賽事進行期間，為了不要影響個人或團隊的整體士氣，都不宜出手開鍘，若真有需要處理，也必須待賽事完畢之後，再由教育部做後續檢討工作。

綠營人士苦笑說，站在藍營立場思考，倘若在賽前或賽事期間懲處，選手表現失常，這責任勢必又會要執政團隊來扛；如今先尊重選手比賽，在賽前皆不明確表態，僅鼓勵選手好好表現，賽後才進行整體檢討，這又被藍營人士批評是秋後算帳。

他認為，雖然當初不撤換掌旗官，讓國人有些不滿，但綜觀而言，這樣的堅持，對當時正在國外征戰的台灣選手，不論是爭議當事人，或同為台灣隊的選手，都是對選手很基本的尊重態度。

對於黃郁婷的爭議，行政院發言人羅秉成表示，國家代表隊成員對外代表國家爭取榮譽，一舉一動皆見諸於國際社會，應謹言慎行，維護國家之尊嚴。而政府以人民稅金挹注代表隊成員作為培訓與賽事參與所需經費，選手更背負國人期待，不應有任何損及國家榮譽的爭議言行。

羅秉成表示，行政院蘇貞昌院長認為黃郁婷選手行為極為不當，已要求教育部、體育署針對黃郁婷選手不當言行進行調查，並為適當之處分，同時也應檢討建立機制與要求，作為日後國家代表隊成員對外言行可遵循的規範。

總統府方面，發言人張惇涵表示，我國冬奧代表團相關賽事已經結束，總統府支持行政院採取必要的調查檢討及處分。他強調，國家代表隊成員除追求個人競賽成績外，也對外代表國家，言行舉止動見觀瞻。尤其，近年來國人對於國家隊出賽總是熱情支持，眾多國際賽事也成為國內外矚目焦點，國家代表隊成員代表國家出賽，更不應有任何損害國家榮譽之爭議言行。