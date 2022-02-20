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普丁狂秀肌肉！俄軍大型核武軍演「飛彈全數命中目標」　美國慌了

▲▼俄羅斯軍隊19日進行戰略核武演習，並成功從海面和陸地試射飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄軍19日進行戰略核武演習，並成功從海面和陸地試射飛彈，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

在烏俄危機升溫之際，俄羅斯軍隊19日在總統普丁（Vladimir Putin）的主持下，進行了戰略核武演習，並成功從海面和陸地試射最新型的高超音速飛彈、巡弋飛彈和可攜帶核武彈道飛彈。克里姆林宮事後證實，「所有的飛彈都命中了它們的目標」，也加劇美國對烏俄戰爭的擔憂。

綜合外媒報導，俄羅斯的空軍、南部軍區（Southern Military District）、北方艦隊（Northern Fleet）與黑海艦隊（Black Sea Fleet）都參與了19日的軍演，而總統普丁則與來訪的白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko），一同在俄羅斯國防部戰情室進行視察。

俄羅斯總參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）表示，本次軍演的主要目的是為了完善俄國戰略性攻擊武力的表現，以確保對敵人進行有效打擊；本場軍演分成2個階段，第一部分是為了測試俄軍具潛在高威力的武器，而第二部分則是演練當俄羅斯遇襲時，俄軍使用大量戰略威懾性武器予以還擊的能力。

▲▼俄羅斯軍隊19日進行戰略核武演習，並成功從海面和陸地試射飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

克里姆林宮指出，俄軍分別從俄羅斯西北部和巴倫支海（Barents Sea）的一艘潛艇上，發射了2枚彈道導彈，而這些導彈也都命中它們遠在數千公里外的目標。俄軍還在本次軍演中成功試射匕首飛彈（Kinzhal）、鋯石（Zircon）高超音速巡弋飛彈，以及可攜帶核彈頭的彈道飛彈，而圖-95轟炸機及潛艦也參與了本場軍演。

儘管克林姆宮表示，本次軍演只是俄軍常規訓練的一部分，還否認軍演的進行意味著對峙升級，但美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）卻認為，鑑於俄軍目前正在烏克蘭邊境大規模集結兵力，因此這場核武演習「讓事情變得更複雜，甚至還有可能引發事故或錯誤」。

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