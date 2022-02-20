親俄份子：烏克蘭政府軍發動攻擊失敗「損失慘重」　釀平民傷亡

▲ 持槍的盧甘斯克人民共和國武裝份子。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄媒報導，烏克蘭東部自行宣布獨立的盧甘斯克人民共和國（LPR）宣稱，烏國政府軍試圖攻擊盧甘斯克民兵組織陣地，但因損失慘重撤退，攻擊過程中導致5棟房屋被毀，且造成平民傷亡。

綜合《俄新社》、《衛星通訊社》報導，盧甘斯克人民共和國警方發表聲明指出，烏克蘭第79空降突擊旅士兵20日凌晨5時許企圖越過北頓涅茨河（Seversky Donets River），攻擊民兵陣地，「衝突導致敵人損失慘重並撤退。」聲明還提到，烏克蘭政府軍此次失敗的攻擊導致5棟房屋被毀，有平民傷亡。

此外，頓涅茨克人民共和國（Donetsk）駐聯合停火控制與協調中心（JCCC）代表團20日凌晨也指控，烏克蘭政府軍19日深夜起使用《明斯克協議》禁止使用的火砲，攻擊東南部多個平民居住的區域。盧甘斯克及頓涅茨克宣稱，為防烏克蘭政府軍事侵略，18日起將平民疏散至俄羅斯。

俄媒指出，基輔當局砲擊烏東，導致近幾天來緊張情勢惡化。但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）19日在慕尼黑安全會議上對西方安全官員表示，烏克蘭砲擊東部分離份子掌控區域及俄羅斯邊境的說法「純屬虛構」，不會對挑釁行為做出回應。