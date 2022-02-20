少女星巴克被陌生男子搭訕！　下秒收到店員「神秘字條」暖炸

▲美國一名18歲少女在星巴克被陌生男子搭訕，沒想到卻收到店員超暖的字條，讓她大為感動。（組圖／取自免費圖庫Pixabay、翻攝自Facebook／Brandy Selim Roberson）

記者葉睿涵／編譯

美國德州一名18歲少女到星巴克喝咖啡時，意外被陌生男子搭訕，不料在吧台內的店員看到後，居然在飲料杯上留下超暖字條，告訴女生全店的員工都在關注女孩的安危，若需要幫助可以向他們求救，暖心舉動讓少女和她的母親羅伯森（Brandy Robertson）超感動。

據《每日星報》報導，羅伯森最近在Facebook還原過程稱，她18歲的女兒某晚獨自一人到星巴克喝咖啡，卻意外被陌生男子搭訕，「這名男子走到我女兒面前開始和她說話，而這一幕也被店員看在了眼裡」。

隨後，店員遞給了這名少女一杯飲料，女孩定睛一看，發現飲料杯上居然寫著幾行字：「你還好嗎？需要我們介入嗎？如果你需要幫助，就將杯蓋掀起。」

羅伯森表示，女兒當時並未陷入危險，因此她沒有拿起杯蓋，不過星巴克的所有店員還是時刻關注她的安全，直到女兒離開店裡，「他們暖心的做法讓我和女兒都非常感動，我真的很感激他們」。

羅伯森的帖文在網上曝光後，瞬間吸引了逾6萬人按讚、近5萬人分享。網友們都對店員貼心的舉動讚不絕口，紛紛留言表示，「熱心的店員讓我對人性恢復了信心」、「得知這世上還有善良的人真的讓我很開心，我們的社會需要更多好心人」、「星巴克應該在更多地方制定類似政策，這會幫到很多人」。

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