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俄烏僵局將如何演變？　專家分析「3種可能」狀況

▲▼俄羅斯與烏克蘭情勢,俄烏情勢。（圖／路透）

▲專家分析俄烏局勢三種狀況。（圖／路透）

中央社紐約18日綜合外電報導

俄羅斯和美國為首的西方強權為了俄國究竟有沒有撤兵而爭論不休之際，烏克蘭危機究竟會如何演變？美國有線電視新聞網（CNN）針對未來可能發生的3種狀況加以分析。

在專訪中，CNN詢問專精美俄關係的美國天主教大學（Catholic University of America）教授基瑪吉（Michael Kimmage），烏克蘭的僵局接下來將會如何演變？

● 全面入侵

基瑪吉回答：「我認為，俄方在烏國的行動共有3種可能性。第一種狀況就是『全面入侵』，這與俄方在烏克蘭附近和白俄羅斯境內的增兵行動相符，可能是結合空中力量、地面部隊與網路攻擊的大規模入侵行動，可從北、南或東側發動。」

基瑪吉認為，莫斯科的入侵行動共有3大潛在目標，包括企圖瓜分烏國，加強對克里米亞（Crimea）的掌控、控制烏克蘭東部大部分地區等。隨著時序推移，占領領土將被俄國吸收，或成為其殖民地。

另一個可能目標則是推動烏國政權更迭，扶植親俄傀儡政權取代現任政府，或是直接摧毀現任政府。這種做法有助阻止烏國加入西方軍事和經濟架構。

第3個可能目標就是迫使烏國追求和平。接下來俄國可能威脅帶來更多破壞，直到烏國政府主動要求停火並同意俄方條件，即宣布保持中立，或同意不再與歐洲和美國展開軍事合作。

●切香腸戰術

俄羅斯也可能不會正面入侵烏國，而是採取「切香腸」戰術（Salami slicing，又稱「漸進戰術」），不斷進行網路攻擊（當然俄羅斯絕不會承認），並將軍隊留在烏克蘭邊界附近，一方面對烏國經濟發揮負面影響，另一方面還可藉機蠶食烏國東部領土。

這種做法可讓俄羅斯不致遭到西方國家制裁，因為俄國並未直接入侵烏克蘭。如此也可對烏國政府和人民持續施加壓力，讓烏國確信事態只會每況愈下。

這種策略的最終目的就是迫使烏國政府接受俄方條件，並停止向西方國家傾斜。

●長期施壓

除了上述的2種方法，基瑪吉認為，俄羅斯也可能無限期重複採取過去2個月的行動。如此可使美國和歐洲各國認為，戰爭隨時可能爆發。這也可能伴隨俄方最近開始進行的高得失外交手段，包括提出最後通牒、各項要求，促使對手在近期內做出讓步等。

對俄羅斯來說，這種做法的好處是其財政和軍事上的成本較低，且長期下來可讓西方國家感到疲憊、不耐煩，甚至引發北大西洋公約組織（NATO）或歐洲聯盟（EU）的內部分裂。 俄方希望，這將有助於使北約和歐盟永久拒絕烏克蘭加入，進而使烏國被迫成為俄羅斯所希望的中立國。

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