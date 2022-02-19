　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「良友會」20周年大會盛況空前　 曾之婕宣布接棒參選

▲「良友會」黃金20年會員大會，會場盛況空前，一直擔任前台南市議會副議長曾順良、及市議員曾信凱最重要的幕僚曾之婕，正式宣布接棒參選東區議員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「良友會」黃金20年會員大會，會場盛況空前，一直擔任前台南市議會副議長曾順良（中）、及市議員曾信凱（左）最重要的幕僚曾之婕（右），正式宣布接棒參選東區議員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長期致力於社會關懷及急難救助的「良友會」，19日晚上舉行「黃金20年」會員大會，會場盛況空前，展現豐沛的人脈及凝聚力，尤其最受矚目的是一直擔任前台南市議會副議長曾順良、及市議員曾信凱最重要的幕僚曾之婕，正式宣布接棒參選今年年底台南市東區議員，獲得與會人士大力讚賞。

曾之婕是前台南市副議長曾順良的女兒，也是現任市議員曾信凱的胞姐，一直負責規劃曾順良競選團隊形象以及擔任曾信凱服務處執行長，在台南市東區成長就學後，赴澳洲昆士蘭大學深造，主修飯店管理，並曾在國際知名飯店、雪梨國際精品服飾店擔任重要職務，學經歷豐富、形象清新、具有多方面才華以及國際觀，一直以來都是曾順良、及曾信凱最倚重的幕僚，長期以來熟悉東區地方大小事務，完全可以無縫接棒。

「良友會」第20屆會員大會，以「協力同行．關懷永續」為主軸，19日晚上在大象寬廷宴會廳舉行，由來自台南在地的團隊「鳴傳天鼓」醒獅團開場，醒獅團教練李明杰本身是東區大同國小畢業，成員都是熱愛在舞台上揮灑汗水的一群青年，以活力及親切感融入表演作品的特色，冀望傳承、創新與推廣，也象徵良友會與曾之婕的傳承，並希望藉此鼓勵青年世代勇於創新。

醒獅團引導良友會會旗進場揭開序幕，鼓聲及現場賓客的掌聲震天價響、氣勢磅礡，支持「良友會」理念的老少會員和青年朋友擠滿會場，醒獅團揭示「信守承諾、婕誠奉獻」的標語，宣布曾信凱與曾之婕接棒。

市長黃偉哲、議長郭信良等政商界人士也親自到場表達支持及祝賀，在防疫工作上也相當嚴謹，入口處特別設置紅外線體溫偵測儀，現場入口處架設滅菌噴霧空氣門，並備有特製口罩，落實實名制，確保與會貴賓及會員能夠安心安全。

▲「良友會」黃金20年會員大會，會場盛況空前，一直擔任前台南市議會副議長曾順良、及市議員曾信凱最重要的幕僚曾之婕，正式宣布接棒參選東區議員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

良友會歷屆榮譽會長與現任會長許志成偕同曾順良夫妻、議員曾信凱及曾之婕進場，展現良友會家族強大號召力及團結力，曾順良希望「良友會」關懷社會的精神能夠繼續傳承下去，曾之婕更表示會在年底選舉中秉持服務社會的精神全力以赴，要為台南市民謀求更多福利為最大目標，讓愛在東區繼續綿延，臺南未來能更好，他現場獨唱「感恩的心」，向良友家族成員致上最誠摯的謝意。

良友會自成立以來致力於社會公益，關懷的對象不分老少，以「愛在東區」從事急難救助、公益助學、關懷弱勢等行動，最近是在元旦假期期間，由曾之婕與曾信凱青年軍團親自前往東豐地下道，關懷街友並贈送每人1件發熱衣，熱誠的問候也溫暖了在寒冬中街友的心。去年11月「愛在東區」頒獎表揚東區各級學校優秀特境生，也是「良友會」每年相當重要的活動，希望鼓勵學生在逆境中奮發向上，帶給社會正面的能量。

►下雨超心煩？日立除濕機現省1262元！

ET快訊
網美潛水遭螺旋槳削奶　無照業者被送辦了
美女星失蹤5天「被發現陳屍山區」！老公崩潰：心都碎了
他冬天洗澡「帶地瓜葉進浴室」！離奇原因眾人笑翻
快訊／天母SOGO又緊急閉店！清消公告曝：20日暫停營業
快訊／英相發表演說　示警：忽視烏克蘭＝給台灣危險訊息
台9線「轎車打水漂」撞成廢鐵3死2傷　驚悚影片曝光
少女「暴喘狂喝水」！醫一驗：是糖尿病　見1致命數值急了
以為沒中！刮刮樂「疏忽1動作」　他崩潰6萬飛了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆百福社區路邊停車格　3／1起收費「每小時20元」

桃機航警孫女染疫　幼兒園二採518人晚間結果出爐

「良友會」20周年大會盛況空前　 曾之婕宣布接棒參選

三芝戀戀櫻花粉嫩齊綻放　二號倉庫在地特色融入產品

海華文教基金會關懷僑民　200海內外華人線上齊心祈福

族語說得比族人好！神父魏主安榮歸主懷　饒慶鈴：已是台東人

國際扶輪社捐300萬行動診療車　為居家社會服務貢獻心力

苗栗女孩老闆被起底！名下十幾間公司　闆娘怒：我們是善良的人

甩開疫情陰霾！台東2部落食尚店家獲獎　饒慶鈴贈紅榜恭賀

響應世界母語日　「語」眾不同有話要說

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

最佳員工被主管說效率下滑　男直白神回：領多少做多少事

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

【聲林之王3】EP10 精華｜ 就。很。李拾壹！《假貨症候群》舞台設計全笑哏　哈林狂讚：真音樂人｜庾澄慶 徐佳瑩 戴愛玲 Leo王 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

Amber蘭嶼潛水遭「螺旋槳正擊」　胸下留長疤...非法業者拒賠償！

女工傷遭截肢...絕望曝「腳沒了」　老闆10萬打發冷回：裝義肢就好

基隆百福社區路邊停車格　3／1起收費「每小時20元」

桃機航警孫女染疫　幼兒園二採518人晚間結果出爐

「良友會」20周年大會盛況空前　 曾之婕宣布接棒參選

三芝戀戀櫻花粉嫩齊綻放　二號倉庫在地特色融入產品

海華文教基金會關懷僑民　200海內外華人線上齊心祈福

族語說得比族人好！神父魏主安榮歸主懷　饒慶鈴：已是台東人

國際扶輪社捐300萬行動診療車　為居家社會服務貢獻心力

苗栗女孩老闆被起底！名下十幾間公司　闆娘怒：我們是善良的人

甩開疫情陰霾！台東2部落食尚店家獲獎　饒慶鈴贈紅榜恭賀

響應世界母語日　「語」眾不同有話要說

寒流來襲強襲！氣象局發19縣市低溫特報　最冷時刻還沒到

陸軍特戰部隊：3／15起展開18天「457公里大行軍」

統一獅實戰球具義賣　林安可加碼送球衣

研調：48%家族企業盼與專業經理人共治　僅11%設家族辦公室

基隆百福社區路邊停車格　3／1起收費「每小時20元」

桃機航警孫女染疫　幼兒園二採518人晚間結果出爐

涉協助出售「核潛艦機密」　美海軍工程師妻子認罪

「最強高中生」陳將双轟27分退松山　光復狂勝20分挺進4強

星宇航空全台首架A330neo抵台　飛機模型與多款周邊商品限量發售

「良友會」20周年大會盛況空前　 曾之婕宣布接棒參選

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

地方熱門新聞

苗栗女孩老闆被起底！名下十幾間公司

苗栗女職災遭截肢！黃捷驚見總公司設高雄

澎湖元宵劃下句點　最重黃金龜得主出爐

即／大林煉油廠全廠區篩檢！　3315人PCR結果出爐

玉皇宮236台車遶境東港鎮　警建議用路人避開路線

陳亭妃、郭信良怒斥農委會、農業局擺爛

2022台南善化草莓季開跑

台南勇消不僅救人也救動物

新北萬金杜鵑齊綻放　打造河岸映山紅美景

台南超夯競選看板現身

有確診者足跡！高雄小港一家銀行急拉鐵門　公告暫停停業

最重金靈龜王得主現身　擲筊決定續留澎湖展示

學甲警查獲酒毒雙駕

台南頂頭額南沙洲漁船擱淺海巡救援

更多熱門

相關新聞

快訊／夏普會長戴正吳將卸任CEO　指定新任副會長吳柏勳接棒！

快訊／夏普會長戴正吳將卸任CEO　指定新任副會長吳柏勳接棒！

鴻海（2317）旗下日本夏普（Sharp）會長戴正吳今（18）日宣布，將正式把CEO的重任，交棒給夏普新任副會長吳柏勳。戴正吳於去年8月就以內部信向員工透露，自己有意將交棒，並內部、外部尋找可以託付夏普未來的下任CEO人選。

陳時中選台北市長？　周玉蔻：「這時間點」可以、不要扭扭捏捏

陳時中選台北市長？　周玉蔻：「這時間點」可以、不要扭扭捏捏

林右昌子弟兵游本明　揹「發光汽球」街頭拜票

林右昌子弟兵游本明　揹「發光汽球」街頭拜票

挺過公投備戰2022縣市長？陳吉仲回應了

挺過公投備戰2022縣市長？陳吉仲回應了

高三也能競選國會議員！南韓「破天荒」修法

高三也能競選國會議員！南韓「破天荒」修法

關鍵字：

良友會 曾之婕接棒參選

讀者迴響

熱門新聞

網紅認了「約砲18歲女粉」：各取所需！

遭親爸侮辱「洗澡不准關門」！甜美女星陳屍3天

職場禮儀都做錯！　這3字沒禮貌

汐止妙齡女遊「網美聖地」！慘遭色保全性侵

台灣哪間Outlet最強？　網激推這間

獅子大開口?　截肢女：不要再說謊了

邱鋒澤爆不爽羅志祥同台！2年前「被挖菊花」埋心結

男大生壓車慘死　科技老總堅稱沒超速

女童趕作業看不清了　母：你裝的

蕾菈薄紗透明禮服搭高鐵！羞曝：根本等於沒穿

等14年終於領到2.3億遺產！女星巨星媽逝卻窮到剩104元

5人遊宜蘭遇死劫！台9線自撞路樹「2女慘死」

截肢女孩總公司起底！　高勞工局介入勞檢

報復前男友出道拍AV！　清純校花被起底名校女大生

好奇「毛孩在家做什麼」！她看監視器這一幕哭了

更多

最夯影音

更多
邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了
小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

最佳員工被主管說效率下滑　男直白神回：領多少做多少事

最佳員工被主管說效率下滑　男直白神回：領多少做多少事

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面