「良友會」20周年大會盛況空前　 曾之婕宣布接棒參選

▲「良友會」黃金20年會員大會，會場盛況空前，一直擔任前台南市議會副議長曾順良（中）、及市議員曾信凱（左）最重要的幕僚曾之婕（右），正式宣布接棒參選東區議員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長期致力於社會關懷及急難救助的「良友會」，19日晚上舉行「黃金20年」會員大會，會場盛況空前，展現豐沛的人脈及凝聚力，尤其最受矚目的是一直擔任前台南市議會副議長曾順良、及市議員曾信凱最重要的幕僚曾之婕，正式宣布接棒參選今年年底台南市東區議員，獲得與會人士大力讚賞。

曾之婕是前台南市副議長曾順良的女兒，也是現任市議員曾信凱的胞姐，一直負責規劃曾順良競選團隊形象以及擔任曾信凱服務處執行長，在台南市東區成長就學後，赴澳洲昆士蘭大學深造，主修飯店管理，並曾在國際知名飯店、雪梨國際精品服飾店擔任重要職務，學經歷豐富、形象清新、具有多方面才華以及國際觀，一直以來都是曾順良、及曾信凱最倚重的幕僚，長期以來熟悉東區地方大小事務，完全可以無縫接棒。

「良友會」第20屆會員大會，以「協力同行．關懷永續」為主軸，19日晚上在大象寬廷宴會廳舉行，由來自台南在地的團隊「鳴傳天鼓」醒獅團開場，醒獅團教練李明杰本身是東區大同國小畢業，成員都是熱愛在舞台上揮灑汗水的一群青年，以活力及親切感融入表演作品的特色，冀望傳承、創新與推廣，也象徵良友會與曾之婕的傳承，並希望藉此鼓勵青年世代勇於創新。

醒獅團引導良友會會旗進場揭開序幕，鼓聲及現場賓客的掌聲震天價響、氣勢磅礡，支持「良友會」理念的老少會員和青年朋友擠滿會場，醒獅團揭示「信守承諾、婕誠奉獻」的標語，宣布曾信凱與曾之婕接棒。

市長黃偉哲、議長郭信良等政商界人士也親自到場表達支持及祝賀，在防疫工作上也相當嚴謹，入口處特別設置紅外線體溫偵測儀，現場入口處架設滅菌噴霧空氣門，並備有特製口罩，落實實名制，確保與會貴賓及會員能夠安心安全。

良友會歷屆榮譽會長與現任會長許志成偕同曾順良夫妻、議員曾信凱及曾之婕進場，展現良友會家族強大號召力及團結力，曾順良希望「良友會」關懷社會的精神能夠繼續傳承下去，曾之婕更表示會在年底選舉中秉持服務社會的精神全力以赴，要為台南市民謀求更多福利為最大目標，讓愛在東區繼續綿延，臺南未來能更好，他現場獨唱「感恩的心」，向良友家族成員致上最誠摯的謝意。

良友會自成立以來致力於社會公益，關懷的對象不分老少，以「愛在東區」從事急難救助、公益助學、關懷弱勢等行動，最近是在元旦假期期間，由曾之婕與曾信凱青年軍團親自前往東豐地下道，關懷街友並贈送每人1件發熱衣，熱誠的問候也溫暖了在寒冬中街友的心。去年11月「愛在東區」頒獎表揚東區各級學校優秀特境生，也是「良友會」每年相當重要的活動，希望鼓勵學生在逆境中奮發向上，帶給社會正面的能量。