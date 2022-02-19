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聚餐唱歌團台北「6案53足跡」曝光　家樂福、馬偕醫院上榜

▲▼台北馬偕醫院大門及急診入口，管制進入人員戴口罩。（圖／記者黃士原攝）

▲台北馬偕醫院也有「宗教聚餐唱歌團」的足跡。（圖／記者黃士原攝）

記者林彥臣／綜合報導 

台北市衛生局公布「宗教聚餐唱歌團」群聚案，已經累積6案53處足跡，包括案19950、案19989、案19990、案19991、案19992、案19997，足跡遍及台北各地，包括家樂福超市台北重慶北店、台北馬偕醫院，都在名單上。

▲▼0219台北疫情，台北市確診個案公共場域活動史，案19950。（圖／台北市政府提供）

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▲案19950活動足跡，共12處。（圖／台北市政府提供）

案19950於台北市公共場域足跡包括：2月13日到訪滿穗台菜、錢櫃台北SOGO店、橡木桶洋酒專賣店（忠孝店）及7-SEVEN建忠門市。2月14日搭乘捷運新店區公所站經中正紀念堂至中山站（來回）、全家中山捷運站店、捷運中山站經中正紀念堂站轉古亭站至永安市場站（來回）。

2月15日捷運新店區公所站經中正紀念堂站至中山站（來回）、全家中山捷運站店。

▲▼0219台北疫情，台北市確診個案公共場域活動史，案19989。（圖／台北市政府提供）

▲▼案19989活動足跡史，共18處。（圖／台北市政府提供）

▲▼0219台北疫情，台北市確診個案公共場域活動史，案19989。（圖／台北市政府提供）

案19989於台北市公共場域足跡包括：2月10日台灣大哥大台北南京西直營服務中心、家樂福超市台北重慶北店。2月12日7- SEVEN鑫太原門市、萊爾富便利商店北市同蝶店、金興發生活百貨南西門市、辛川屋、長安新怡成香鋪。

2月13日滿穗台菜、台灣大哥大台北南京西直營服務中心及家樂福超市台北重慶北店、めこMEKO進口食品。2月14日家樂福超市台北重慶北店、7- SEVEN鑫太原門市。

2月15日大龍峒保安宮、國泰世華銀行建成分行、7- SEVEN鑫太原門市。2月16日7- SEVEN鑫太原門市及億萬里特賣廣場重慶店。

▲▼0219台北疫情，台北市確診個案公共場域活動史，案19990、19991。（圖／台北市政府提供）

▲案19990、19991活動足跡史，共7處。（圖／台北市政府提供）

案19990及19991於台北市公共場域足跡包括：2月14日馬偕紀念醫院、CEO 1950總裁藝文空間、美廉社大同哈密店，2月15日大龍峒保安宮、正一堂養生膳食坊，屈臣氏延三門市。2月16日杏一醫療用品台北馬偕店。

▲▼0219台北疫情，台北市確診個案公共場域活動史，案19992。（圖／台北市政府提供）

▲案19992活動足跡史，共9處。（圖／台北市政府提供）

案19992於台北市公共場域足跡包括：2月13日滿穗台菜、大都會客運306（捷運松江南京站至南京寧安街口）、錢櫃台北SOGO店。

2月14日捷運永春站至市政府站（來回）。2月15日捷運永春站至市政府站（來回）、統一時代百貨台北店B1、珍品九如。2月16日捷運永春站至市政府站。

▲▼0219台北疫情，外縣市確診個案公共場域活動史，案19997。（圖／台北市政府提供）

▲案19997足跡活動史，共7處。（圖／台北市政府提供）

案19997足跡，曾在2月13日上午11時26分至下午3時56分間，搭乘捷運自七張站上車後，行經中正紀念堂站，並於松江南京站下車，前往松江路上的滿穗台菜用餐，結束後原路線返家。

2月14日至2月16日，上午搭乘捷運自七張站上車後，行經中正紀念堂站，並於民權西路站下車，晚間再原路返家，唯於2月15日，曾在晚間7時7分至16分造訪康是美-權站店、洪瑞珍三明治新概念店民權門市。

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