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大陸 大陸焦點 特派現場

員工領完紅包不點讚！　科技公司CEO怒罵「是傻逼嗎」要求退回

▲▼ 群組截圖。（圖／獵雲網）

▲群組截圖。（圖／獵雲網）

記者蔡儀潔／綜合報導

深圳普渡科技執行長張濤近日被踢爆，因在公司群組內發布產品宣傳影片並附上紅包後，有員工領紅包但未給影片點讚，導致張濤氣得在群組內怒罵，員工「不點讚的是傻逼」，並要求不點讚的人將紅包退回，引發熱議。

據《獵雲網》報導，有網友16日曝光一張普渡科技內部微信聊天群組的記錄。畫面顯示，普渡科技CEO張濤在群內發佈了一個產品宣傳影片，同時發了一個紅包，要求員工領紅包後為影片點讚，結果領取紅包的人比點讚還多。

為此，張濤直接辱罵了那些領紅包不點讚的員工，「領了紅包也不點讚的是傻逼嗎？」、「不要怪我說話難聽啊，我就是這麼認為的，傻逼！」，最後要求不點讚的員工退還紅包。

事件曝光後，不少人認為這位CEO的格局略顯小了。不過也有網友支持，畢竟張濤在要求員工點讚的同時，也確實發紅包給大家了。

對此，張濤事後表示，「事情的原委是，2年前公司推出一款新產品，我在公司微信群發了紅包宣導大家為新產品的影片點讚、為新產品打call，在後來發現紅包領完了點讚數卻不多，我用比較強烈的措辭表達對於只領紅包不點讚現象的不滿。」

他指出，事發當時，正值第二波疫情反覆期間，公司的產品銷售嚴重受阻，但是公司需要養活數百員工，因此在新產品的推廣方面有些心急，「作為公司的CEO，我在此事中的處理方式確實存在問題。在此，我對兩年前的不當言辭和為此受到心理傷害的戰友表示真誠道歉！」

▲▼ 普渡科技,機器人,送餐機器人。（圖／翻攝自普渡科技官網）

▲普渡科技的機器人。（圖／翻攝自普渡科技官網）

據悉，普渡科技是一家智能配送機器人研發商，核心技術為低速自動駕駛、機器人電機驅動與運動控制，主要產品為配送機器人和消毒機器人。

普渡的機器人廣泛應用於全球的餐廳、醫院、學校、辦公樓、政府大廳、KTV、機場等場景，產品暢銷全球50多個國家和500多個城市，主要客戶包括海底撈、呷哺呷哺、京東、碧桂園、洲際酒店、喜來登酒店等知名企業。

天眼查APP信息顯示，深圳市普渡科技有限公司成立於2016年1月，法定代表人為張濤。張濤畢業於香港科技大學，曾創辦雷鋒網並出任第一任主編&CEO，隨後他創辦了 EZ Robotics 並出任CEO&CTO。

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