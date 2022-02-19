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好市多新品「地獄級甜爆」　連台南人也不敢喝！網敲碗他：幫鑑定

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO喝一口泰奶，直呼超地獄。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

號召螞蟻人！好市多最近推出新飲品「泰式奶茶冰沙」，沒想到有勇者買了一杯，差點被嚇昏，就連愛吃糖的台南人也敬畏三分，有網友還笑虧甜到能稀釋5杯。不過，曾去過泰國旅遊的網友表示，正宗的泰奶真的就是甜，因此狂點名泰籍網紅「Alizabeth娘娘」，希望幫出面鑑定一波。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最近逛完賣場，嘴饞買了一杯新品「泰式奶茶冰沙」，結果才喝一口就差點嚇昏，原PO更誇飾驚呼「太可怕了這根本地獄飲，這不是泰奶啊。」

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照片可見，透明杯裝飲品，光看黃色調和的外觀就有一股濃郁感。原PO無奈給予負評，「有人對這杯的耐受度可達半杯的嗎？應該不是我對糖的閾值（臨界值）太低吧。」

底下釣出一票苦主，就連嗜甜的台南人也崩潰，「拍拍～你不是一個人（已默默倒掉）」、「身為喝什麼都要全糖，連回台南我都要全糖的糖果人，這杯我真的無法」、「這喝下去血糖會飆到300以上吧」、「1杯49元，可稀釋成4杯，CP值超高」、「真的太甜，他不是正常泰奶的那個味道...從小就喝道地的泰奶長大」。

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友熱烈討論 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

不過有網友卻認證，正宗泰奶真的爆甜，「精神有到，在泰國買飲料就是甜到爆，不是打成冰沙的，還會有大半杯都是冰塊」、「正宗泰奶就是這麼甜，有去過泰國應該都知道，好市多做錯的是，沒有先加滿冰塊再加奶茶，好處是這一杯買回去可以分裝成五杯」、「泰國人真的要哭了，道地的泰奶就是要甜，不夠甜真的不要叫泰奶，台灣一堆四不像」。

留言串中，有粉絲敲碗在台灣的泰籍網紅「Alizabeth娘娘」幫嚐鮮一波，「幫忙推」、「 快去鑑定一下」、「大推娘娘」。

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