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哥倫布發現「新中國」？學者來台出書驚見「大陸全被硬改成中國」

▲▼激辣中國,曹雨。（圖／翻攝臉書）

▲書中「哥倫布發現新大陸」的內容被改成「哥倫布發現新中國」。（圖／翻攝曹雨臉書）

記者蔡紹堅／綜合報導

學者曹雨的著作《激辣中國》上個月在台灣出版，這本是值得高興的事，但曹雨卻驚訝發現，書中所有的「大陸」都被機械式替換成了「中國」，導致出現「哥倫布發現新中國」「歐亞中國」「南亞次中國」的謬誤。事件曝光之後，出版商麥田被網友罵爆，緊急於19日上午道歉，承諾將下架所有《激辣中國》並回收重製。

曹雨18日晚間以「同一個世界，各自崩壞」為標題在臉書上發文表示，上個月他的書《激辣中國》在台灣出版，這本是一件值得高興的事情，雖然至今還沒有收到樣書，但朋友發來的圖片實在令人震驚，「書中所有的『大陸』都被機械式替換成了『中國』，其實我在書裡並沒有用『大陸』來指代『中國』的用法，因為這樣的用法很不嚴謹，我是不會這樣寫的。書中所有的『大陸』，都是指continent的意思，new continent是新大陸，Eurasia continent是歐亞大陸，south Asia sub-continent是南亞次大陸。」

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曹雨指出，結果台灣出版方就改成了「哥倫布發現新中國」「南亞次中國」「歐亞中國」，出現如此離譜的錯誤，明顯是出版方在篡改了作者的原文以後，連校對這樣基本的印前工作也懶得履行，結果就成了現在這副模樣，「這已經不是『疏忽』能夠解釋的了，這是根本沒有職業操守才做得出的事情。」

▼《激辣中國》上個月在台灣書版。（圖／翻攝麥田臉書）

▲▼激辣中國,曹雨。（圖／翻攝臉書）

曹雨提到，他的書在中國出版時的書名為《中國食辣史》，原稿中有兩章，分別是「辣椒與紅色革命」（講辣椒與共產黨紅色文化之瓜葛）、「大破大立」（講文化大革命時期飲食文化之破碎），但都被中國出版方完全刪除，不予面世，爲此他曾憤懣不已，「本以爲在言論自由的台灣，能夠讓作品以更理想的面貌問世，結果又是這麽一副『殘樣』。」

曹雨強調，如今的海峽兩側，真是各有各的崩壞，壞得爭奇鬥艷，壞得讓人腦子被門夾了都想不出來，「我曾聽人説過，如今的世界是一個『比爛』的世界，初問時還不敢盡信，這下我相信了。其實兩邊的行爲其實都有一點共同的地方，就是都不尊重作者，都不尊重讀者，都是徒為所謂的『政治正確』而做出一些貽笑後世的愚行。」

事件曝光之後，大量網友湧入出版商麥田的臉書留言批評。對此，麥田緊急於19日上午發文道歉，表示「本社出版的《激辣中國》一書，因發現書中內文在編輯校對過程中犯了嚴重疏失，本社將通知書店通路先將產品全面下架並回收重製。對於已經購書的讀者，我們也會跟書店通路討論後，公布後續的處理方式。還請先寬心稍待。再次跟作者曹雨老師和所有的讀者朋友們致上萬分的歉意。」

▼出版商麥田發文道歉。（圖／翻攝麥田臉書）

▲▼激辣中國,曹雨。（圖／翻攝臉書）

麥田道歉之後，仍有許多網友不能諒解，持續湧入臉書留言批評。不過，曹雨看見麥田的道歉後，最新的發文態度明顯已和緩許多，他說，「看到麥田的致歉和處理措施，心裡還是挺寬慰的，這件事情能夠得到關注和處理，我就已經挺滿足了，在此特別感謝台灣各位良師益友的幫忙。」

曹雨更近一步指出，其實昨晚發出前一則貼文，主要是宣洩對「比爛」的世界的情緒，並不指望解決任何實際問題，「因為在我所身處的地方，在網絡上傳播事件通常的結局是『解決那個提出問題的人』，而不是『解決那個問題』。」

曹雨強調，但因爲面對的是台灣的出版方和讀者，所以他可以大膽地貼文指出問題，而牆外較爲理性的大眾也可以就事論事地討論問題，進而解決問題。與敢於在Facebook發貼相反，我的微博和wechat總是沉默的，因爲我知道在牆内想要解決問題最好的方法絕不是『發貼子』，而是『找話事人』。」

▼曹雨回應麥田道歉。（圖／翻攝曹雨臉書）

▲▼激辣中國,曹雨。（圖／翻攝臉書）

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