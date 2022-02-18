香港迎來大陸專家組！林鄭月娥「機場迎接」：考慮全民檢測

▲林鄭月娥來機場迎接大陸專家組。（圖／翻攝自環球時報）

記者鄭思楠／綜合報導

香港疫情繼續惡化，昨日確診個案突破6千，再創歷史新高，醫療系統接近崩潰，此前港府向大陸求援。大陸專家組17日下午進入香港，香港特首林鄭月娥昨在迎接大陸專家時表示，若能大幅提高新冠病毒檢測能力，全民病毒檢測是一個考慮的方案。

據《新華社》報導，面對失控疫情，大陸國家主席習近平16日強調，香港抗疫為當前「壓倒一切的任務」，同日，大陸國家衛健委副主任王賀勝即率隊前往深圳，出席國務院港澳辦主任夏寶龍主持的香港抗疫工作會議。廣東省政府17日即派出第一批流行病學專家組，以及行動核酸檢測車到香港，希望儘早控制疫情。

昨抵香港的4名大陸專家均來自廣東，包括廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長康敏、廣州市新冠肺炎疫情防控專班數據分析組副組長陳純、中山市疾控中心防疫科專家陳雪琴等，隨專家組到港的還有化驗師等相關工作人員及流動核酸檢測車。特首林鄭月娥到深圳灣口岸迎接。

▲赴港的大陸專家組。（圖／翻攝自環球時報）

香港17日有24名確診病人離世，其中15人是過去一天中不治。目前公立醫院已不勝負荷，有超過140名醫護人員初步確診。有醫院在戶外架設帳篷設立分流站，部分患者連日露天臥床候診。

目前，香港政府為加快社區隔離設施流轉，已放寬患者離開條件，感染者若家居情況許可，檢測陽性起計7天後，得到陰性報告，即可返回家中，至第14日再獲陰性結果可以自由出入。

林鄭月娥昨表示，香港核酸檢測能力，可做到一天約30萬次，但仍難以應付全港7百多萬人口。她已向北京提要求，希望提高香港檢測能力，當有此能力，「全民病毒檢測是一個考慮方案。」至於是否需以禁足或封區方式推行全民強檢，林鄭說，一個城市是否要禁足、封城，要考慮城市特點，如果香港要做全民強檢，會盡量考慮香港一直採取的做法。