不排除台海生變　吳釗燮：絕不會屈服中國武力威脅

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

外交部長吳釗燮於17日接受英國獨立電視新聞台（ITV News）視訊專訪，說明中國對台威脅及我國捍衛民主的決心。吳釗燮表示，中國是否利用東歐的危機進犯台灣，我國都時時密切注意，也會作好自我防衛的準備；面對中國的武力威脅，我們不求戰，但絕對不會在壓力脅迫下屈服。

英國獨立電視新聞台亞洲特派愛德華（Debi Edward）17日專訪吳釗燮，標題為「台灣憂心俄羅斯侵略行為促中國大膽攻台」。愛德華在報導中坦言，原預計吳釗燮會反駁，中國可藉俄羅斯侵略烏克蘭之際轉移焦點，對台灣採取行動，畢竟歐洲與亞洲同時開戰，就像第一次世界大戰一樣，是難以想像的可怕場景。但中國向來有按自己的時間表行事，似乎不可能與俄國同步行動，但北京正密切關注烏克蘭情勢與莫斯科的戰略，尤其是美國對此的回應。

吳釗燮受訪時表示，中國正在舉辦冬季奧運，或許暫不會對台進行冒進動作，以免破壞其營造國家榮耀的企圖。但是從中國軍機在2021年侵擾我國鄰近空域近1000架次的舉動，就可看出中國侵犯台灣的意圖始終存在。

吳釗燮說，倘若中國經濟成長停滯，受壓迫的少數民族不滿情緒日增，或內部發生危機，不排除中國會以在台海生事的手段，轉移內部矛盾焦點的可能。無論軍事行動是否或何時發生，我國將持續強化自我防衛能力，全力捍衛我們的領土主權與民主生活方式。

吳也指，我國政府高度關注香港情勢發展，中國於2020年強行實施國安法，對香港民主、自由與人權的踐踏，已戳破「一國兩制」的謊言，相信英國對於香港處境同感痛心。我國是主權國家，中國的專制政權從未統治過台灣一天，這不僅是事實，更是現狀。台灣位處民主陣營對抗威權主義的最前線，將持續與理念相近國家攜手共同守護自由民主，對抗威權主義對外擴張。

吳釗燮強調，中國近年在東海、南海的軍事活動日增，不僅威脅區域和平與穩定，更引發許多國家的不安與關切。美國、英國、歐洲及亞太等多國都希望印太區域開放、自由且穩定繁榮，台灣樂見民主夥伴對台海和平穩定的重視，並對各國於東海、台海及南海自由航行抱持歡迎的態度。

吳也認為，中國及俄羅斯正在全世界擴張影響力，中國是否會支持俄羅斯對烏克蘭的軍事行動，或俄羅斯是否會協助中國武力犯台，甚或中國是否利用東歐的危機進犯台灣，我國都時時密切注意，也會作好自我防衛的準備。

吳釗燮重申，我國一再表達願在對等及不預設政治條件的前提，與中國進行和平協商。面對中國的武力威脅，我們不求戰，但絕對不會在壓力脅迫下屈服。

▼吳釗燮17日接受英國獨立電視新聞台（ITV News）亞洲特派愛德華（Debi Edward）視訊專訪。（圖／外交部提供）