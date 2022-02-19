　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不排除台海生變　吳釗燮：絕不會屈服中國武力威脅

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者李毓康攝）

▲外交部長吳釗燮。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

外交部長吳釗燮於17日接受英國獨立電視新聞台（ITV News）視訊專訪，說明中國對台威脅及我國捍衛民主的決心。吳釗燮表示，中國是否利用東歐的危機進犯台灣，我國都時時密切注意，也會作好自我防衛的準備；面對中國的武力威脅，我們不求戰，但絕對不會在壓力脅迫下屈服。

英國獨立電視新聞台亞洲特派愛德華（Debi Edward）17日專訪吳釗燮，標題為「台灣憂心俄羅斯侵略行為促中國大膽攻台」。愛德華在報導中坦言，原預計吳釗燮會反駁，中國可藉俄羅斯侵略烏克蘭之際轉移焦點，對台灣採取行動，畢竟歐洲與亞洲同時開戰，就像第一次世界大戰一樣，是難以想像的可怕場景。但中國向來有按自己的時間表行事，似乎不可能與俄國同步行動，但北京正密切關注烏克蘭情勢與莫斯科的戰略，尤其是美國對此的回應。

吳釗燮受訪時表示，中國正在舉辦冬季奧運，或許暫不會對台進行冒進動作，以免破壞其營造國家榮耀的企圖。但是從中國軍機在2021年侵擾我國鄰近空域近1000架次的舉動，就可看出中國侵犯台灣的意圖始終存在。

吳釗燮說，倘若中國經濟成長停滯，受壓迫的少數民族不滿情緒日增，或內部發生危機，不排除中國會以在台海生事的手段，轉移內部矛盾焦點的可能。無論軍事行動是否或何時發生，我國將持續強化自我防衛能力，全力捍衛我們的領土主權與民主生活方式。

吳也指，我國政府高度關注香港情勢發展，中國於2020年強行實施國安法，對香港民主、自由與人權的踐踏，已戳破「一國兩制」的謊言，相信英國對於香港處境同感痛心。我國是主權國家，中國的專制政權從未統治過台灣一天，這不僅是事實，更是現狀。台灣位處民主陣營對抗威權主義的最前線，將持續與理念相近國家攜手共同守護自由民主，對抗威權主義對外擴張。

吳釗燮強調，中國近年在東海、南海的軍事活動日增，不僅威脅區域和平與穩定，更引發許多國家的不安與關切。美國、英國、歐洲及亞太等多國都希望印太區域開放、自由且穩定繁榮，台灣樂見民主夥伴對台海和平穩定的重視，並對各國於東海、台海及南海自由航行抱持歡迎的態度。

吳也認為，中國及俄羅斯正在全世界擴張影響力，中國是否會支持俄羅斯對烏克蘭的軍事行動，或俄羅斯是否會協助中國武力犯台，甚或中國是否利用東歐的危機進犯台灣，我國都時時密切注意，也會作好自我防衛的準備。

吳釗燮重申，我國一再表達願在對等及不預設政治條件的前提，與中國進行和平協商。面對中國的武力威脅，我們不求戰，但絕對不會在壓力脅迫下屈服。

▼吳釗燮17日接受英國獨立電視新聞台（ITV News）亞洲特派愛德華（Debi Edward）視訊專訪。（圖／外交部提供）

▼吳釗燮17日接受英國獨立電視新聞台（ITV News）亞洲特派愛德華（Debi Edward）視訊專訪。（圖／外交部提供）

►這個「大同電鍋」超帥！

ET快訊
比特犬遭「撞斷腿淚眼癱路邊」！　他花12hrs救援
莉婭不離婚！　深夜破冰謝和弦「1稱呼」曝現況
慶開幕！炎亞綸手搖飲店「買1送1」　限時2天　
阿部瑪利亞回日本了！　收行李爆哭：沒辦法
汐止妙齡女獨遊「網美聖地」！　慘遭保全強拖公廁性侵
快訊／新竹10歲男童跌入頭前溪　送醫搶救不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不排除台海生變　吳釗燮：絕不會屈服中國武力威脅

漢翔國機國造招商　胡開宏：下階段目標「軍用機關鍵系統件要自製」

焦糖哥哥喊「有人出錢勸退」　網曝「公部門回函」：他說沒這回事

快訊／板橋國中生同班同學染疫　全校即起停課14天

新北副發言人蔡畹鎣辭職　宣布參選新店區議員

邱建富轟彰化升格計畫「12年前複製貼上」！反遭譏：豬隊友扯後腿

爭民眾黨桃園市長提名　謝立功：若敗選願當賴香伶選舉總幹事

嘆老同事「戴上我不認識的面具」　李彥秀批黃珊珊「豬頭說」：政治攻擊

北市防疫旅館每日補助2400元　柯文哲：加強版防疫旅館「全免」

柯文哲祭北市新規　「3條件」篩選孩童家長防陪病感染

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

啦啦隊正妹勾到鞋帶「穿迷你裙摔倒」！　鏡頭前GG…羞喊：真的太丟臉了

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

女工傷遭截肢...絕望曝「腳沒了」　老闆10萬打發冷回：裝義肢就好

汪建民爆「欠錢不還」失蹤1個月！　債主怒曬他「手拿借據照」

貨輪驚傳失火全員棄船　近4000台名車海上漂流

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

不排除台海生變　吳釗燮：絕不會屈服中國武力威脅

漢翔國機國造招商　胡開宏：下階段目標「軍用機關鍵系統件要自製」

焦糖哥哥喊「有人出錢勸退」　網曝「公部門回函」：他說沒這回事

快訊／板橋國中生同班同學染疫　全校即起停課14天

新北副發言人蔡畹鎣辭職　宣布參選新店區議員

邱建富轟彰化升格計畫「12年前複製貼上」！反遭譏：豬隊友扯後腿

爭民眾黨桃園市長提名　謝立功：若敗選願當賴香伶選舉總幹事

嘆老同事「戴上我不認識的面具」　李彥秀批黃珊珊「豬頭說」：政治攻擊

北市防疫旅館每日補助2400元　柯文哲：加強版防疫旅館「全免」

柯文哲祭北市新規　「3條件」篩選孩童家長防陪病感染

半數俄軍就攻擊位置！最新衛星圖曝光　烏克蘭邊境有「軍事活動」

強烈冷氣團南下天氣轉濕冷　農改場高雄場籲農友加強防寒

文化部官員訪南海學園…座車遭「車阻頂起」！保全遙控器拿反慘了

用微物跡證瓦解山老鼠集團　刑事小隊長傳授秘技

難忘情人節！喝酒醉「單刀挑釁」鄰桌8人　杯子砸頭躲廁所避風頭

台灣人職場禮儀都做錯！「講這3字」超沒禮貌　秒激怒主管

陸新增本土確診80例　內蒙古疫情「來勢凶猛、情況複雜」

捨大學專任教職　她考教練證照推廣新興運動

亞洲盃男籃賽7月登場！中華隊分組出爐　與中國、南韓、巴林同組

莉婭不離婚！深夜破冰謝和弦「一稱呼曝家庭現況」　罵祈錦鈅沒水準

妻認真問「犯罪會替我坐牢？」　尪皺眉0求生慾喊：作夢吧妳！

政治熱門新聞

快訊／北部聚餐團足跡公布　全聯、屈臣氏、捷運松山線及淡水線

焦糖哥哥喊「有人出錢勸退」　調查結果曝：他說沒這回事

快訊／北市+5分布出爐　大同區3人、信義區2人

快訊／三重幼兒園4歲童確診　新北急篩400人結果出爐

邱建富嗆「複製貼上」　反遭譏：豬隊友扯後腿

快訊／板橋國中生同班同學染疫　全校即起停課14天

漢翔國機國造招商　胡開宏：下階段目標「軍用機關鍵系統件要自製」

快訊／參加80人聚餐染疫！北市曝2確診足跡

1.5萬人注意！14天新制教召3月啟動　3營隊全程野炊、野營

不排出台海生變　吳釗燮：絕不會屈服中國武力威脅

在泡湯區工作！北投大地酒店女員工確診

快訊／兆豐證券員工確診　北市：職場匡列居家隔離46人

板橋區國中學生確診　全班停課14天

入境34天才確診！新北境外在北市足跡曝光

更多熱門

相關新聞

東奧400接銀牌遭沒收！蘇炳添遞補銅牌

東奧400接銀牌遭沒收！蘇炳添遞補銅牌

英國在東京奧運男子400公尺接力賽摘銀，隊員之一烏賈(Chijindu Ujah)卻在去年9月爆出禁藥風波，被驗出兩種禁藥物質Ostarine和S-23，他當時出面喊冤自己不是騙子，絕對沒有故意違規用禁藥，但體育仲裁法庭(CAS)今日宣布判決，確認他違規屬實，團隊的銀牌遭沒收，「中國飛人」蘇炳添因此遞補銅牌。

烏東爆炸　親俄份子撤離民眾到俄

烏東爆炸　親俄份子撤離民眾到俄

普丁下令：開始接收烏克蘭東部難民

普丁下令：開始接收烏克蘭東部難民

瓦莉娃崩潰遭教練質問　IOC主席震驚

瓦莉娃崩潰遭教練質問　IOC主席震驚

俄烏2月16日沒打　迷糊戰開打？

俄烏2月16日沒打　迷糊戰開打？

關鍵字：

吳釗燮烏克蘭俄羅斯中國台海衝突

讀者迴響

熱門新聞

18歲男癡纏蘿莉網紅　被警察爸擊斃

女童趕作業看不清了　母：你裝的

男大生壓車慘死　科技老總堅稱沒超速

汪建民行蹤流出「最近到處借錢」！無人伸援手

汪建民被爆失蹤2個月！「手拿借據照」狼狽曝光

深夜「低溫排行榜」　本島台中最冷

點壽司遭「外送員偷吃」　照片曝光網笑翻

阿部瑪利亞終於回日本！「2年沒見家人」收行李爆哭

《聲林》選手「被工作人員抱上台」

工安意外現場曝！她腳被捲入輸送帶　淚喊「腳沒了」

白粉CP超甜！《華燈》王柏傑爆求婚謝欣穎

面試官問「有面試別間嗎？」過來人曝心理戰術

全台最冷時間曝　低探3度「冷到你不想上班」

汪建民失聯原因曝光！　「幫澎恰恰借錢出事」

余苑綺恐只剩2個月生命！李亞萍哭：全家被擊垮

更多

最夯影音

更多
小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！
邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

啦啦隊正妹勾到鞋帶「穿迷你裙摔倒」！　鏡頭前GG…羞喊：真的太丟臉了

啦啦隊正妹勾到鞋帶「穿迷你裙摔倒」！　鏡頭前GG…羞喊：真的太丟臉了

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面