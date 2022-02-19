幕僚參選挨批「侯衛兵」　侯友宜：只要願為新北做事都給他加油打氣

▲新北市政府副發言蔡畹鎣。（圖／記者許靖騏攝）

記者楊蕓／新北報導

新北副市長發言人蔡畹鎣昨宣布辭職，將投入新北第9選區（新店、深坑、坪林、石碇、烏來）市議員選舉。新北市長侯友宜表示，優秀的年輕朋友對於公共議題願意投入付出，努力做事，值得肯定與加油打氣。

侯友宜19日上午視察安坑輕軌列車平面段動態測試工作，表態參選新店區議員的蔡畹鎣也現身。侯友宜表示，優秀的年輕朋友對於公共議題願意投入付出，努力做事，這是值得肯定跟加油打氣的，因此對於新北市很多熱忱優秀的年輕朋友願意為新北市這塊土地、為國家來做事，大家一起加油打拚。

外傳蔡畹鎣參選新店，與侯友宜和朱立倫協商破局有關，侯友宜表示，他與朱主席到現在為止都是同心齊力，為國民黨的候選人一起加油。

幕僚辭職後仍跟著侯友宜跑行程，爭取曝光度，侯友宜說，每一個人選擇做他自己，選舉也是他個人的事情，只要全力以赴好好努力做事，讓市民朋友看得到，這才最重要。

對於同樣參選新店區議員的國民黨智庫副執行長黃心華曾說蔡畹鎣是「侯衛兵」，侯友宜則表示，只要是年輕朋友，不管是誰，願意為新北市努力做事，都會給他滿滿加油打氣。

備戰年底選舉，國民黨成立「中央選舉提名委員會」，但侯友宜、盧秀燕以「不宜球員兼裁判為由」婉拒參加，前總統馬英九昨天表示，希望朱立倫應再多與本人溝通，對此，侯友宜僅說，「謝謝大家，我們唯有同心齊力，努力做事贏得民眾的信賴，打贏這場選戰。」