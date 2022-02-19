黃郁婷嗆「開放酸民留言」　王定宇諷：中國主場友善就好好去那邊

▲黃郁婷出賽北京冬奧1000公尺 。（資料照／中華奧會）

記者呂晏慈／台北報導

台灣競速滑冰選手黃郁婷在北京冬奧著中國大陸隊服、稱「在主場比賽」引發輿論譁然，昨透過臉書開嗆酸民，「以下開放仇恨者、酸民們、Haters留言」；對此，民進黨立委王定宇19日受訪開酸，台灣人民有自由遷徙的權利，「喜歡哪邊當主場，就好好去那邊。」

黃郁婷在今年冬奧開始前因練習時穿著中國大陸隊服，成為輿論攻擊對象，後因在北京受訪時「就像在自己主場比賽」不當發文，引發台灣網友不滿，在結束3場比賽之後，黃郁婷在自己的臉書上寫道：「謝謝替我加油的人，人生第二場奧運結束！以下開放仇恨者、酸民們、Haters留言，支持我的人請按讚就好。」

對此，王定宇表示，黃發言後看到中國網友一面倒地支持她，台灣、新加坡等自由民主世界的網友則去嗆她，「既然認為中國是她的主場，中國的網友又對她那麼友善，台灣是自由民主的國家，人民有自由遷徙的權利，喜歡哪邊當主場，就好好去那邊當主場。」

此外，對於北京冬奧組委會發言人嚴家蓉17日在記者會上聲稱「台灣是中國不可分割的一部分」相關說法，外交部嚴厲譴責中方不實言論，直指嚴家蓉忽視有關中華民國台灣國家主權的事實，已為奧林匹克五環和平精神蒙上陰影，將遭台灣人民及國際社會所唾棄。

王定宇則表示，嚴家蓉公然說謊，是典型的用政治干擾體育，「最爛的示範」，看看中國北京這次開閉幕式吃台灣豆腐，連發言人都要講「台灣是中國不可分割的一部分」。他強調，台灣從來就不是中華人民共和國的一部分，這是國際知道的事實，中國利用冬奧的場合講政治的話，已經嚴重違反奧運憲章，讓國際社會看不起。