「初選鬥爭十分險惡」　民進黨英系新人宣布退選：不捨父親被波及

▲陳霖翰宣布退選前幾天，才在臉書貼出站路口的照片。（圖／翻攝自陳霖翰漢臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨上半年將啟動直轄市議員初選作業，新北市第二選區（林口、五股、泰山區）廝殺激烈，由於該區將提名2席，除了現任3連霸議員賴秋媚外，還有一席空間，因此多個派系推出新人加入戰局。未料，英系新人、市議員參選人陳霖翰今（19日）透過臉書宣布，因不堪初選的鬥爭，決定退出初選，盼讓塵埃落定。

陳霖翰是民進黨立委羅致政的特助，去年宣布爭取「五泰林」提名，但有地方人士爆料，陳曾擔任國民黨立委洪孟楷的助理，其父前新北市林口鄉長陳建財，更被控浮編工程預算牟利，去年遭重判12年。

陳霖翰今天透過臉書表示，他從小受父親耳濡目然，志在從政服務五泰林鄉親，2021年初決議投入五泰林區的市議員初選，無論站街頭口或鄉親客廳會，與鄉親的面對面接觸，感受到鄉親對在地的期許，他的使命更大，「但初選的鬥爭十分險惡，不只是霖翰飽受攻擊，甚至已經退出政壇的父親也被波及，令我十分不捨。」

陳霖翰表示，父親是一個老派的政治人物，對林口有強烈的情感，對朋友更是惜情，不管是哪一個黨派、來者是客，總是熱情的招待，也留下很多回憶，但父親這些紀錄，卻被無限放大扭曲詮釋，對他及對我父親更是傷害，但是因為一些照片被看圖說故事造成誤解，也感到很抱歉。

陳霖翰強調，他們家族沒有在中國有任何的投資，也沒有從事任何兩岸的經貿活動，更不是所謂的紅色買辦，在輿論的獵巫與貼標籤下，更難解釋清楚，但有人說應該透過選戰來證明清白，他選擇不參選，讓塵埃落定，方能看清來時路，也能讓真相還原。

陳霖翰稱，或許他在民進黨不夠久，為台灣的付出也還不夠多，他決定不參與本次黨內初選，但他會用自己未來的時間，在台灣民主的道上學習與付出，相信未來，會以更成熟，更大熱情，來回報支持自己的鄉親。