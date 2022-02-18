男進入理髮廳「頭髮還沒剪竟秒噴25萬」！真相曝光

▲葛男居檢期滿前一天外出剪髮，踏進理髮廳馬上被逮，遭桃市府開罰25萬。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／桃園報導

葛姓男子2020年3月29日自美國返台，本應進行居家檢疫至4月13日，未料，他卻提前一天擅自離家，開車準備去剪髮，結果還沒開始剪就被警方通知要求返家檢疫，隨後更遭桃市府開罰25萬。事後，葛男不服提起訴願但遭駁回，另提行政訴訟抗罰。日前法院審理後駁回，可上訴。

判決指出，葛男主張，他2020年3月29日自美國入境台灣後，所收到的居家檢疫通知書，僅說明防疫事項、防疫措施以及居家檢疫期間為14天，但內容並未提及該日期起算日、終止日或計算方式，內容有瑕疵，因此他從3月29日起計算，認為自己應隔離到4月12日，若知道最終檢疫日是4月13日，他何必冒險為了幾小時而外出理髮。

葛男也提到，他外出是自行開車，全程都有遵守防疫措施、佩戴口罩，僅搭乘電梯時接觸母親1人，母親有戴口罩，結果他一到達準備理髮地點就被警方召回，但並未與他人接觸，亦未造成他人風險；縱使要開罰，也請法院以最低額10萬裁罰，或者免除處罰。

針對開罰25萬元部分，桃市府說明，葛男擅離時間為2020年4月12日14時外出，至同日15時20分返回，外出時間小於2小時為10萬元，另考量葛男擅離居家檢疫地點超過1公里，即桃園區至中壢區加罰5萬元，出入理髮廳公共場所加罰5萬元，與人近距離接觸加罰5萬元，共計25萬元。

法官發現，葛男入境時曾用手機申報入境檢疫系統，待收到防疫單位簡訊後，須連結簡訊內網址，以護照後6碼開啟憑證，並出示健康申報憑證，讓檢疫人員審查後才可入境，而該憑證包含入境健康聲明暨居家檢疫通知書，內容確實載明居家檢疫解除日是到4月13日，故不採信葛男說詞。

對此，法官審酌相關事證後，認為原處分無誤，因此判葛男敗訴，全案仍可上訴。