香港偷渡到珠海「坐高鐵赴上海」　確診者被立案！陸網怒：害人精

▲香港疫情嚴峻，赴大陸人士均須接受集中隔離檢疫 。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港近期接連發生民眾偷渡到大陸，結果在當地「播毒」的事件。繼湖南郴州後，上海今（18）日也通報一名大陸籍男子，13日「非法越境」後搭乘高鐵前往上海，隨後被確診。

據上海市衛健委今日通報，17日新增13例新冠確診，其中案例8為中國大陸籍，在香港暫住，於13日從香港進入大陸，14日乘坐高鐵抵滬。

上海16日接獲廣東省協查通報，立即對其進行隔離管控，經市、區疾控中心新冠病毒核酸檢測結果為陽性，被診斷為確診病例。

目前，該名患者因涉嫌妨害傳染病防治罪已被公安機關立案偵查，將依法追究其刑事責任，對其「非法越境」的行為，將一並予以查處。案件正在進一步偵辦中。

截至18日8時，該病例累計排查管控相關人員15280人，核酸檢測結果均為陰性；採集環境樣本551件，核酸檢測結果均為陰性，相關環境均已落實終末消毒。

▲上海通報 。（圖／翻攝自上海發布）

偷渡者到大陸後確診的行為引發不少網友不滿，紛紛怒批「害人精」、「正常入境，正常隔離不好嗎？」、「『偷渡』等同於『投毒』，是該依法處置」、「能不能加大懲處力度阻嚇意圖偷渡人員啊」。

近期香港偷渡到大陸的人士激增，不少人被驗出陽性確診。為了打擊偷渡行為，近日廣東、湖南、福建多地發佈「偷渡線索舉報獎勵的通告」，獎勵程度各不相同，每條線索獎勵金額在5000元到50萬元不等（人民幣，約新台幣2.2萬元至220萬元）。