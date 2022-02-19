里約山城貝德羅保利斯暴雨　增至129死

▲巴西山城貝德羅保利斯爆發嚴重土石流。（圖／路透）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅18日專電

巴西里約熱內盧州山城貝德羅保利斯（Petrópolis）自15日以來遭遇大雨襲擊，引發洪水和土石流後，迄今已造成至少129人死亡，失蹤人數上升至218人。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）結束俄羅斯和匈牙利的訪問行程，今天返抵國門，在里約熱內盧下飛機後，即搭乘直升機前往貝德羅保利斯視察災情和救援工作，宣布馬上撥款巴西幣233萬元（約新台幣1262萬元）賑災。

里約州民防廳今天上午持續發布貝德羅保利斯一帶大雨警報，7處不同地點的警報器響了10幾次，指出發生土石流的風險，輔導居民離開危險地區。

到目前為止，近千人失去家園，流離失所，暫住在公立學校改裝的臨時收容所，接受社會救助、教育、衛生和民防等專業人員的支援。

天氣預報，這幾天里約山區將持續下大雨，原因是從亞馬遜南部到巴西東南海岸的濕氣走廊，形成南大西洋幅合帶（SACZ），讓天氣變得非常不穩定，提高產生暴風雨和雷電交加的風險。

▲目前已知造成至少117人死亡，上百人失蹤。（圖／路透）

氣象台（Climatempo）警告說，今天的降雨量可能超過100毫米，存在引發洪水、河澗氾濫和土石流的風險。

里約州長卡斯楚（Claudio Castro）昨天批准州議會提出的法案，為貝德羅保利斯捐贈巴西幣3000萬元（約新台幣1.61億元），這樣一來，里約州的財政撥款已達巴西幣7900萬元。

國家自然災害監測和警報中心（Cemaden）協調員、氣象學家謝魯契（Marcelo Seluchi）告訴美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN BRasil），15日貝德羅保利斯的降雨是當地近90年來最大雨量，短短6小時內下了260毫米的豪雨，高於2月一整個月的預期降雨量，而山城損失慘重，是因為暴風雨集中在市中心區。

聖保羅大學（USP）能源與環境研究所教授寇戴塞（Pedro Cortês）指出，由於天氣預報這幾天里約山區將持續下大雨，貝德羅保利斯的悲劇可能才剛剛開始；公共單位應該採取強有力的行動將居民撤離到安全地區，以免再次發生土石流，造成更多人死亡。

2011年1月，包括貝德羅保利斯在內的里約山區6個城市也因豪雨引發洪水和土石流，造成918人喪生，99人失蹤，超過3萬人失去家園，堪稱里約史上最大環境災難。

巴西政府當時將罪魁禍首歸咎於無秩序占用山坡地，但11年過去了，貝德羅保利斯這次的悲劇顯示山區民眾的居住條件未見改善，公共單位仍然沒有採取防範措施。