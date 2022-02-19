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截肢女工「無良闆娘」總公司遭起底　網湧一星負評洗版

▲▼女子明明應徵文書作業員，卻被派到工廠，領著2萬4,000元的底薪，靠著加班、全勤來拼收入。（圖／翻攝臉書／曾玟學）

▲台中王女到苗栗工廠發生工安遭截肢，引起網友討論。（圖／翻攝臉書／曾玟學）

記者葉國吏／綜合報導　

台中一名王姓女子在苗栗某工廠發生工安右腳截肢，老闆娘卻冷血說「截肢而已，裝義肢就能走」，引發網友怒火。該工廠被網友起底名稱，怒用一星灌爆Google評價。

這名女子年紀只有約20多歲，在苗栗一間工廠擔任包裝員，右腳卻不慎遭到上噸重的貨品壓過，送醫後只能截肢。離譜的是，工廠事後被踢爆，現場不但沒有防護線，機器還持續運作，企圖躲避責任。

▲▼網友一星評價。（圖／翻攝Google）

▲網友找到工廠總公司的Google網頁用一星評價洗版。（圖／翻攝Google）

女子也出面指控，等他住院第三天，公司的經理才到場，包了一萬元的慰問紅包，並不斷告知「是操作問題」，公司老闆娘也出言「截肢而已不嚴重」，後續還只打算賠償10萬元，引起網友憤怒，政府也緊急介入此事。

此出經媒體報導後引起網友怒火，許多人根據線索找到工廠的總公司為高雄知名倉儲企業，湧入Google評價狂刷一星負評，留言怒罵「拜託判賠多一點，真是無法形容老闆價值觀有多扭曲」、「給你二十萬 兩隻腿拿來」、「老闆娘，將心比心懂嗎？不知道妳是否有孩子？」、「無良骨，連一顆星都沒價值，該倒閉。」

 

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