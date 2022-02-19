苗栗女領最低薪！靠加班、全勤賺錢　右腿截肢崩潰：覺得需要幫助

▲女子工作受到嚴重傷害，右腿截肢。（圖／翻攝臉書／曾玟學）



記者柯振中／綜合報導

苗栗縣一名女子因為工作時發生意外，導致右腿截肢，老闆娘還稱「截肢而已不嚴重啦」，引起廣泛關注，政府單位也正在積極介入調查。對此，苗栗縣議員曾玟學揭露，女子原先領著最低薪資，靠著加班、全勤，才能撐起生活，此次受傷讓女子一度崩潰，也非常需要外界的幫助。

曾玟學在臉書上分享，小熙因為工作意外，右腿遭到截肢，只能依靠著助行器走路，當天小熙一步一步走到約定好的客廳空間，看起來十分疲憊，而男友則守在一旁，一同討論各種細節。

曾玟學說明，小熙原先應徵的是文書作業員，卻在沒有完整的員工訓練、防護裝置下，被調離職位，派到工廠當包裝工，當時領著最低薪資2萬4,000元，只能靠著加班、全勤獎金來提高收入，稍稍在債務、生活的壓力下喘口氣，突如其來的變故，令人不知所措，面對未來更是充滿不安與恐懼。

▼女子明明應徵文書作業員，卻被派到工廠，領著2萬4,000元的底薪，靠著加班、全勤來拼收入。（圖／翻攝臉書／曾玟學）



曾玟學提到，前幾天縣府的勞青處回報，此次案件沒有通報，勞檢、裁罰由職安署中區中心負責，輾轉進行了解，職安署卻告知「公司有通報」，還有提供攝影畫面，還原災害現場，沒有違反破壞現場的規定，資訊落差令人感到困惑，且中區中心收到委員的關心後，18日再度前往現場複查，竟然提前通知廠商，令曾玟學無奈，「這樣的複查，當然查不出什麼東西。」

曾玟學指出，事發公司的業務是承攬知名廠商的包裝事業，原事業單位有連帶責任，但現場連安全現都沒有，更遑論護罩、隔離網，在這種捲動的機械設備裡，員工根本不該有站上去操作的可能，但從小熙的轉述中可見，資方根本直接將員工置於危險當中，絕對要為缺失付出代價。

▼小熙右腿截肢，老闆娘只打算賠10萬元。（圖／記者黃孟珍翻攝）



小熙本人也坦言，需要社會各界的幫助，但「不知道能不能這樣接受大家的好意」，曾玟學也建議，基金會、縣府的慰問金只屬於應急，債務與生活上的不適，會帶來極大的壓力，以及未來就業的不確定性，打官司也曠日廢時，種種不安都壓在小熙的身上。

因此，曾玟學認為，小熙在這2、3年內，可以接受社會大眾的幫忙，因為「台灣是一個很溫暖的社會」，有需要的時候，會有許多人伸出援手，等到有能力時，也可以幫忙別人。

話雖如此，曾玟學也告知，細節還需要一些時間確認，希望小熙能先粗略抓出預計的用途、數字，再透過公正的第三方專戶來接受愛心，並定期報告善款的使用狀況，等到細節確認後，他也會幫助公布，希望社會能夠持續關注，「並一起給小熙鼓勵與支持。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完