台灣人職場禮儀都做錯！「講這3字」超沒禮貌　秒激怒主管

▲新鮮人職場禮儀不得不知，2地雷千萬別踩。（示意圖／取自免費圖庫Stocksnap）

記者邱晟軒／綜合報導

職場新人初入職場，很容易踩到雷區，如何掃除職場地雷，避開工作絆腳石，是每一位職場新鮮人都需要了解的課題。對此，就有熱心網友分享「2種職場禮儀」千萬要注意。貼文曝光後，立刻引起前輩們一致認同。

有一網友日前在網路論壇上發文表示，「有一些職場禮儀是自己不會很在意，但真的滿多長輩或主管很注重的」，他舉例，第一點就是千萬不要隨便對主管說「辛苦了」，雖然我們平常講話就常聽到，但剛入職場沒多久就被長官糾正過這是上對下的用法，尤其不是主管的話不要在mail後面加這句，「一開始很訝異，但意外地滿多主管在意這個的也都有提過這件事！」

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該網友指出，第二點就是「乘車禮儀」，他回憶起剛進入職場的某次經驗，「第一次搭男主管車往後座開門被說很沒禮貌，搭人家車要坐副駕！我提出過去曾聽說若不坐副駕是不懂禮儀，主管接著解釋，若是4人坐一輛車，職級最小的開車、再來坐副駕、然後是副駕後方，最後職級最大的是坐在司機後方的位置」。

▲職場巨雷曝光！話題引過來人熱烈討論。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，立刻引起許多網友熱議，「學校應該教一下，奴性從小培養」、「在台灣公司被罵也要笑笑的，不能回嘴，眼神有任何不悅或頂嘴就是沒禮貌，刷新我的三觀」、「我學到的是：1.不要爭論，老員工、老主管永遠是對的，就算他真的錯也不要指出來」、「完全沒在管這些欸，有能力的話別人也不會在意這些」。

其中也有不少職場過來人認同，「副駕不能空著是準則！否則很像把對方當司機」、「坐車的禮儀國中被親戚教導過，所以出社會沒錯愕到」、「坐車是基本的，副駕空著非常非常非常沒禮貌，很像開車的人是司機一樣」、「辛苦了真的不要亂講」，更有主管級網友出面分享自身經驗，「身為主管，遇過部屬行為對我來說很雷：我走過去部屬座位跟部屬講話，部屬繼續坐在座位抬頭跟我講話（OS：到底誰是主管啊）」。