面試官問「有面試別間嗎？」她秒答卻後悔了　過來人反曝心理戰術

▲找工作也要使用一點心理戰術。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

面試工作時除了資歷、態度很重要，對談中也有許多眉眉角角要注意，可別所有問題都誠實回答！一名女子近期在找新工作，其中一間公司有發錄取通知，並請她7天內回覆，她最後在第6天回了訊息，卻遲遲沒有下文，令她想起面試過程中似乎犯了個大忌，「因為其中一個面試官姐姐，私下問我有沒有面試其他公司。」

原PO在Dcard苦惱地說，上周去這間公司面試過程很順利，最後也有收到錄取通知，不過她同時還有面試其他企業，打算全部面試完再來決定要去哪一間，於是第6天才下定決心，還是要去上周面試的這間公司上班，趕緊回信確認。

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▲要讓面試官知道自己有能力選擇公司。（示意圖／記者張一中攝）



不過原PO回信過了2天，對方都沒有任何來電，讓她擔心自己是否被刷掉了，仔細回想面試每個環節，突然想到「好像犯了職場禁忌」，因為其中一位面試官私下問她是否有面試其他公司，「她說可以說實話，不會跟主任說」，於是原PO不疑有他回答「有耶XD」，擔心正是這一句害她差點到手的工作飛了。

網友反讚，其實原PO這樣回答才是正確的，要讓公司知道「妳還有其他選擇」，「我每家都說有面其他的，還不是照拿offer」、「我都照說，甚至我一開始就會說，讓公司知道說你們不是我唯一的選擇」、「如果用人單位主管已想錄取你，人資接到你的詢問電話會很開心，代表錄取後，你的報到率很高，報到率通常也是招募承辦人的KPI之一」、「我一定照說，讓公司覺得我有行情，彼此都是在選擇，核薪不滿意時，我是用發展和其他家提供的年薪再談。」