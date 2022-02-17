科技業待2年「屌打公務員13年」！他酸：廢到笑　網曝優勢打臉

▲行行出狀元！不過有網友不這麼認為。（示意圖非當事人／資料照片）

記者邱晟軒／綜合報導

人們常說職業不分貴賤，不過仍有許多人渴望獲得一份錢多、事少、離家近，或相對穩定的工作。對此，有網友就不解為何社會上很多人將公務員當作標桿，科技業工作1-2年的年新，就超過公務員13年，「沒人發現公務員待遇根本廢到笑嗎？」

有一名網友17日批踢踢八卦板以「沒人發現公務員薪水待遇根本廢到笑嗎」為題發文指出，「公務員進去後月薪4-5萬，然後平均工作13年，年薪才沾到百萬的邊，這還是少數人，多數是40幾歲還沒辦法領到百萬，除非你本身就是能力差的人，不然在科技業公司，工作1-2年的年薪就已超過公務員待13年的年薪，未來每年差距還會越拉越大，兩者的人生發展根本立見高下。」

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這名網友還認為，「為何公務員薪水待遇明明就廢到笑，還一堆鄉民把它當成標竿啊？自己的人生目標是有這麼低嗎？真是豈有此理！」

▲公務員薪水待遇比不上科技業？話題引網友熱議 。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，立刻引起許多網友熱烈討論，「一堆中年失業就不要再嘴了，你沒考慮到科技業有退休沒得領還有中年失業問題，早就輸了還在自我意識優越」、「但是一堆公司敢開比這還廢的薪資啊」、「事實上公務員薪水比一堆上班族高，可是願意從事的人沒比想像多」。

不過，也有部分網友持不同意見，認為公務員仍有優勢，「你要不要看看台灣年薪百萬的有多少比例，況且公務員領到死欸」、「穩定最強」、「就穩阿！不會被裁員」、「時數就輸了，人家準時上下班」、「公務員的貸款條件超優，傻傻的」、「人家穩穩做到65歲，薪水一定越做越高」、「穩定鐵飯碗是一個重點」。