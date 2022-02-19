　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

捨大學專任教職　她考教練證照推廣新興運動

記者許敏溶／台北報導

運動類型五花八門，最近新興的「Movement Flow」運動，結合瑜珈靈活性及舞蹈與體操，重視柔軟度、肌力與協調性的結合，獲得不少關注，引進這項運動、同時也是亞洲第1位認證講師羅絜心，為推展這運動，還放棄世新專任講師教職，她說，這運動各年齡層都可學習，學員可發揮創意將各種動作結合出不同玩法，「邊運動、邊玩樂」。

▲▼羅絜心是Movement Flow的亞洲第1位認證講師。（圖／羅絜心提供）

▲羅絜心（紅色上衣）是Movement Flow的亞洲第1位認證講師。（圖／羅絜心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年34歲的羅絜心，從小就很努力學習，夢想擔任大學教授，大學畢業後出國留學，順利取得英國蘭卡斯特大學英國文學、媒體與文化研究雙碩士學位，返台後在清華大學、台北科技大學、中原大學兼任講師，2017年8月起取得世新大學英國文學專任講師職位，完成了從小夢想。

▼羅絜心擁有英國蘭卡斯特大學的英國文學、媒體與文化研究雙碩士學位。（圖／羅絜心提供）

▲▼羅絜心是Movement Flow的亞洲第1位認證講師。（圖／羅絜心提供）

「我非常喜歡教書」，羅絜心說，畢竟當大學教授是自己從小的夢想，而且從兼任講師到專任講師，過程也不容易，在世新的專任講師，雖是2年一聘，但通常能獲續聘，但看著媒體經常報導少子化新聞，高教市場萎縮是必然，未來首當其衝就是像她這樣專案講師，與其等到40歲時可能被淘汰，倒不如現在主動迎接挑戰。

抱著這樣心情，熱愛運動的羅絜心先接觸到神經動能療法（NKT），再透過朋友介紹得知「Movement Flow」運動，因為覺得這個運動相當有趣，羅絜心慢慢投入這個運動並進行學習，順利於去年5月成為認證講師，更是亞洲第1人。

▼羅絜心是Movement Flow的亞洲第1位認證講師。（圖／羅絜心提供）

▲▼羅絜心是Movement Flow的亞洲第1位認證講師。（圖／羅絜心提供）

「Movement Flow」來自加拿大，羅絜心說，這是一個結合瑜伽、舞蹈、武術和體操的新興運動類型，由「柔軟度、肌力、協調性」三要素組成，比起瑜珈屬於靜態的一個姿勢到另一個姿勢，「Movement Flow」更動態，過程中會要求學員從地板上翻滾到側翻，也可以根據自己喜好將數個動作組合成一套流暢的運動，對肌力、協調性的挑戰高過瑜珈。

羅絜心進一步說明，「Movement Flow」分成三個等級，第一級有31個動作，第二級則有18個動作，第三級則是針對教師培訓，以第一級來說，有7成的動作都是比較簡單，學完單一動作後，可以根據個人創意及音樂喜好，將劈腿、翻身、倒立等單一動作，自行創作連結為一套動作，只要動作流暢即可，這也是熱愛運動的她覺得好玩、願意投入的原因。

▼Movement Flow結合瑜伽、舞蹈、武術和體操等運動類型。（圖／羅絜心提供）

▲▼羅絜心是Movement Flow的亞洲第1位認證講師。（圖／羅絜心提供）

不過，羅絜心表示，這項運動因為動作多、活動量較大，比較容易流汗，事前暖身當然是必要，而且需要空間相對較大，平均一個人大約要2平方公尺，但從運動中，可以開發個人身體延展性，在音樂配合下更是有趣。

▲▼羅絜心是Movement Flow的亞洲第1位認證講師。（圖／羅絜心提供）

▲羅絜心到大專院校體育通識課開辦「Movement Flow」體驗活動。（圖／羅絜心提供）

羅絜心除了是「Movement Flow」的亞洲首位認證講師，也是這項運動主要團隊成員之一，為了推廣這個運動，陸續在世新、台東大學等大專院校體育通識課，開辦「Movement Flow」體驗活動，也會開班授課，同時在全台舉辦工作坊及拍攝影片，在其臉書上經常可見她分享該運動的相關影片。

▼羅絜心介紹並推廣Movement Flow運動。（圖／羅絜心提供）

▲▼羅絜心是Movement Flow的亞洲第1位認證講師。（圖／羅絜心提供）

羅絜心坦言，接觸這項運動約1年時間，目前還在推廣階段，收入也沒有在世新大學擔任專任講師穩定，但看好潛力無窮，家人也支持，並且是自己喜歡做的事，可以挑戰未來，希望能推展到各大學與台灣各地，讓大家一起來享受這個有趣的運動。

►這個「大同電鍋」超帥！

ET快訊
比特犬遭「撞斷腿淚眼癱路邊」！　他花12hrs救援
莉婭不離婚！　深夜破冰謝和弦「1稱呼」曝現況
慶開幕！炎亞綸手搖飲店「買1送1」　限時2天　
阿部瑪利亞回日本了！　收行李爆哭：沒辦法
汐止妙齡女獨遊「網美聖地」！　慘遭保全強拖公廁性侵
快訊／新竹10歲男童跌入頭前溪　送醫搶救不治

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣人職場禮儀都做錯！「講這3字」超沒禮貌　秒激怒主管

捨大學專任教職　她考教練證照推廣新興運動

170處私有林「無外援靠使命感」獲模範生　林試所揭資源差異大難題

黃郁婷嗆戰酸民「開放留言」　前外交官嘆：當最不受歡迎掌旗官？

人夫「家中5個兒子是魔鬼」寧睡超商也不回家　網路媽媽們炸鍋了

他網愛小姐姐被恐嚇10萬！1原因拒付：你外流吧　詐騙集團竟呆愣

宗教團體聚餐爆24人群聚跨4縣市！台大醫估「至少觀察至3月上旬」

今寒流到「斷崖式降溫」濕凍7℃　18縣市拉警報

《鬼滅之刃遊郭篇》秘密揭曉！妓夫太郎、墮姬兄妹檔可能身患性病

剪頭髮「瀏海像狗啃的」　她一星負評開戰理髮店：害被朋友取笑

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

啦啦隊正妹勾到鞋帶「穿迷你裙摔倒」！　鏡頭前GG…羞喊：真的太丟臉了

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

女工傷遭截肢...絕望曝「腳沒了」　老闆10萬打發冷回：裝義肢就好

汪建民爆「欠錢不還」失蹤1個月！　債主怒曬他「手拿借據照」

貨輪驚傳失火全員棄船　近4000台名車海上漂流

見縫插車！騎士「喬位亂移車」　目擊者傻眼：一車一格很難嗎？

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

台灣人職場禮儀都做錯！「講這3字」超沒禮貌　秒激怒主管

捨大學專任教職　她考教練證照推廣新興運動

170處私有林「無外援靠使命感」獲模範生　林試所揭資源差異大難題

黃郁婷嗆戰酸民「開放留言」　前外交官嘆：當最不受歡迎掌旗官？

人夫「家中5個兒子是魔鬼」寧睡超商也不回家　網路媽媽們炸鍋了

他網愛小姐姐被恐嚇10萬！1原因拒付：你外流吧　詐騙集團竟呆愣

宗教團體聚餐爆24人群聚跨4縣市！台大醫估「至少觀察至3月上旬」

今寒流到「斷崖式降溫」濕凍7℃　18縣市拉警報

《鬼滅之刃遊郭篇》秘密揭曉！妓夫太郎、墮姬兄妹檔可能身患性病

剪頭髮「瀏海像狗啃的」　她一星負評開戰理髮店：害被朋友取笑

文化部官員訪南海學園…座車遭「車阻頂起」！保全遙控器拿反慘了

用微物跡證瓦解山老鼠集團　刑事小隊長傳授秘技

難忘情人節！喝酒醉「單刀挑釁」鄰桌8人　杯子砸頭躲廁所避風頭

台灣人職場禮儀都做錯！「講這3字」超沒禮貌　秒激怒主管

陸新增本土確診80例　內蒙古疫情「來勢凶猛、情況複雜」

捨大學專任教職　她考教練證照推廣新興運動

亞洲盃男籃賽7月登場！中華隊分組出爐　與中國、南韓、巴林同組

莉婭不離婚！深夜破冰謝和弦「一稱呼曝家庭現況」　罵祈錦鈅沒水準

北市殯儀館廁所驚傳火警　無人進出疑菸蒂或電線走火釀禍

蔡阿嘎入手「整套全聯漫威公仔」！超美實品照曝光　認證：沒那麼糟

妻認真問「犯罪會替我坐牢？」　尪皺眉0求生慾喊：作夢吧妳！

生活熱門新聞

深夜「低溫排行榜」　本島台中最冷

面試官問「有面試別間嗎？」過來人曝心理戰術

全台最冷時間曝　低探3度「冷到你不想上班」

「百鈔888888刷一排」幸運男求售！台銀拍賣價曝

「截肢女孩」闆娘慘了　呂秋遠抓鐵證：從重量刑

辦公室最討厭行為　網點名1動作

今寒流到「斷崖式降溫」濕凍7℃　18縣市拉警報

點餐386元「客人硬付441」外送哥傻住！網1招反擊

抓到了！「阿堂鹹粥」收錢未開發票　台南國稅局將稽查

剪頭髮瀏海像狗啃　她負評戰店家

他網愛小姐姐被恐嚇10萬　1原因拒付：你外流吧

「家中5個兒子是魔鬼」　人夫寧睡超商也不回家

父成植物人　小四童繳不出醫藥費

飯煮一半吐鮮紅液體　電鍋過勞了

更多熱門

相關新聞

世新開創意公仔課程培育動畫人才

世新開創意公仔課程培育動畫人才

根據資策會MIC研究，7成Z世代有看動畫/漫畫的習慣，而國內也有不少校系培育動畫人才，世新大學數位多媒體學系開設的「創意公仔製作課程」，鎖定大四學生，課程從捏黏土人偶，接著利用電腦設計3D角色，最後用3D打模印出人偶，學生作品完成度相當高，為台灣動畫產業界培育人才。

世新日文系畢演　「虛構人格」接納不完美的自己

世新日文系畢演　「虛構人格」接納不完美的自己

世新廣播電臺節目及受訪者多元　新一代音樂人青睞

世新廣播電臺節目及受訪者多元　新一代音樂人青睞

世新電臺走出廣播新未來

世新電臺走出廣播新未來

世新廣播電臺是廣播金鐘獎的大搖籃

世新廣播電臺是廣播金鐘獎的大搖籃

關鍵字：

羅絜心世新Movement Flow

讀者迴響

熱門新聞

18歲男癡纏蘿莉網紅　被警察爸擊斃

女童趕作業看不清了　母：你裝的

男大生壓車慘死　科技老總堅稱沒超速

汪建民行蹤流出「最近到處借錢」！無人伸援手

汪建民被爆失蹤2個月！「手拿借據照」狼狽曝光

深夜「低溫排行榜」　本島台中最冷

點壽司遭「外送員偷吃」　照片曝光網笑翻

阿部瑪利亞終於回日本！「2年沒見家人」收行李爆哭

《聲林》選手「被工作人員抱上台」

工安意外現場曝！她腳被捲入輸送帶　淚喊「腳沒了」

白粉CP超甜！《華燈》王柏傑爆求婚謝欣穎

面試官問「有面試別間嗎？」過來人曝心理戰術

全台最冷時間曝　低探3度「冷到你不想上班」

汪建民失聯原因曝光！　「幫澎恰恰借錢出事」

余苑綺恐只剩2個月生命！李亞萍哭：全家被擊垮

更多

最夯影音

更多
小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！

小S逼問夜店DJ「有沒有看過許雅鈞？」　爆「還點最貴的香檳」...崩潰：為誰辛苦為誰忙！
邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

啦啦隊正妹勾到鞋帶「穿迷你裙摔倒」！　鏡頭前GG…羞喊：真的太丟臉了

啦啦隊正妹勾到鞋帶「穿迷你裙摔倒」！　鏡頭前GG…羞喊：真的太丟臉了

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面