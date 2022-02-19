捨大學專任教職　她考教練證照推廣新興運動

記者許敏溶／台北報導

運動類型五花八門，最近新興的「Movement Flow」運動，結合瑜珈靈活性及舞蹈與體操，重視柔軟度、肌力與協調性的結合，獲得不少關注，引進這項運動、同時也是亞洲第1位認證講師羅絜心，為推展這運動，還放棄世新專任講師教職，她說，這運動各年齡層都可學習，學員可發揮創意將各種動作結合出不同玩法，「邊運動、邊玩樂」。

▲羅絜心（紅色上衣）是Movement Flow的亞洲第1位認證講師。（圖／羅絜心提供）

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現年34歲的羅絜心，從小就很努力學習，夢想擔任大學教授，大學畢業後出國留學，順利取得英國蘭卡斯特大學英國文學、媒體與文化研究雙碩士學位，返台後在清華大學、台北科技大學、中原大學兼任講師，2017年8月起取得世新大學英國文學專任講師職位，完成了從小夢想。

▼羅絜心擁有英國蘭卡斯特大學的英國文學、媒體與文化研究雙碩士學位。（圖／羅絜心提供）

「我非常喜歡教書」，羅絜心說，畢竟當大學教授是自己從小的夢想，而且從兼任講師到專任講師，過程也不容易，在世新的專任講師，雖是2年一聘，但通常能獲續聘，但看著媒體經常報導少子化新聞，高教市場萎縮是必然，未來首當其衝就是像她這樣專案講師，與其等到40歲時可能被淘汰，倒不如現在主動迎接挑戰。

抱著這樣心情，熱愛運動的羅絜心先接觸到神經動能療法（NKT），再透過朋友介紹得知「Movement Flow」運動，因為覺得這個運動相當有趣，羅絜心慢慢投入這個運動並進行學習，順利於去年5月成為認證講師，更是亞洲第1人。

▼羅絜心是Movement Flow的亞洲第1位認證講師。（圖／羅絜心提供）

「Movement Flow」來自加拿大，羅絜心說，這是一個結合瑜伽、舞蹈、武術和體操的新興運動類型，由「柔軟度、肌力、協調性」三要素組成，比起瑜珈屬於靜態的一個姿勢到另一個姿勢，「Movement Flow」更動態，過程中會要求學員從地板上翻滾到側翻，也可以根據自己喜好將數個動作組合成一套流暢的運動，對肌力、協調性的挑戰高過瑜珈。

羅絜心進一步說明，「Movement Flow」分成三個等級，第一級有31個動作，第二級則有18個動作，第三級則是針對教師培訓，以第一級來說，有7成的動作都是比較簡單，學完單一動作後，可以根據個人創意及音樂喜好，將劈腿、翻身、倒立等單一動作，自行創作連結為一套動作，只要動作流暢即可，這也是熱愛運動的她覺得好玩、願意投入的原因。

▼Movement Flow結合瑜伽、舞蹈、武術和體操等運動類型。（圖／羅絜心提供）

不過，羅絜心表示，這項運動因為動作多、活動量較大，比較容易流汗，事前暖身當然是必要，而且需要空間相對較大，平均一個人大約要2平方公尺，但從運動中，可以開發個人身體延展性，在音樂配合下更是有趣。

▲羅絜心到大專院校體育通識課開辦「Movement Flow」體驗活動。（圖／羅絜心提供）

羅絜心除了是「Movement Flow」的亞洲首位認證講師，也是這項運動主要團隊成員之一，為了推廣這個運動，陸續在世新、台東大學等大專院校體育通識課，開辦「Movement Flow」體驗活動，也會開班授課，同時在全台舉辦工作坊及拍攝影片，在其臉書上經常可見她分享該運動的相關影片。

▼羅絜心介紹並推廣Movement Flow運動。（圖／羅絜心提供）

羅絜心坦言，接觸這項運動約1年時間，目前還在推廣階段，收入也沒有在世新大學擔任專任講師穩定，但看好潛力無窮，家人也支持，並且是自己喜歡做的事，可以挑戰未來，希望能推展到各大學與台灣各地，讓大家一起來享受這個有趣的運動。