世新日文系畢業公演演活羽奈子與森　「虛構人格」接納不完美的自己

▲ 羽奈子（陳詠元 飾）找尋最真實的自我，勇於捨棄不屬於自己的人生。（圖／世新大學日本語文學系提供）

生活中心／台北報導

世新大學日本語文學系的畢業公演——「虛構人格(きょこうじんかく)」，籌備了近一年的時間，正因為過程艱辛，才能在這短短的一小時內帶給觀眾歡笑與淚水。

劇情以陰鬱又自卑的大學生「羽奈子」為主，從她決心拋棄原本的自我，打造出一個新的外貌與人格「森」後，內心便開始出現矛盾與掙扎，不斷地反問自己「難道這真的是我想要的一切嗎？」最後她撕開那一層虛偽的表象，重新接納了「羽奈子」。劇情高潮迭起、毫無冷場，反轉再反轉的劇情讓觀眾眼睛為之一亮，最後還留下了令人深思的伏筆。

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▲ 「虛構人格」主視覺設計，呈現出羽奈子與森截然不同的性格。（圖／主視覺設計王念恩同學提供）

擔任此次畢業公演導演的李亭宜與眭榮安一致認為，排練過程絕對是最辛苦的。因為受限於疫情無法群聚，暑假期間只能透過線上來聆聽與調整演員的發音與口吻，開學後演員們更是每天課後撥出至少三個小時來練習走位與發聲，力求在短時間內熟悉與模擬上台的情境。

飾演女主角羽奈子的陳詠元表示，「我在揣摩這個角色上費盡心思。雖然她內向害羞，但在朋友面前卻能勇於展現自我，對於生氣的事又要表現得極端，如何抓到其中的平衡是最困難的。」而在劇中飾演森的楊念橋則提到，「森不僅要有『森』的性格，也要隱約表現出羽奈子的情緒，因此，在拿捏『森』和『羽奈子』的對比，是最大的挑戰。」

幕後功臣的血淚 使演員們更加耀眼奪目

談到籌備這場公演的過程，擔任此次主視覺設計的美宣長王念恩表示，「要在期限內繳交出令自己與組員都滿意的稿件很不容易，在分配宣傳圖設計工作時也需要與組員細心溝通、達成共識」。

王念恩同時身兼該劇男主角，他提到「比起幕前，幕後工作對我而言更加辛苦，除了陸續增加的工作令我喘不過氣，獨自坐在書桌前設計數十個小時的孤獨感才是真正的壓力來源。」此次公演除了美術設計，燈光的配置與舞台的呈現也是由世新大學日文學系的學生一手包辦，正是因為有幕後人員的辛勞，才能成就這場完美的演出。

▲ 世新大學日本語文學系畢業公演「虛構人格」圓滿落幕。（圖／世新大學日本語文學系提供）

畢業公演圓滿落幕 為大學生活留下永恆回憶

公演當晚，除了日文系的師生以及校內外人士的支持與鼓勵，世新大學副校長陳清河、楊盛昱也蒞臨現場與同學共襄盛舉。謝幕時同學們熱淚盈眶，除了公演結束的欣喜之外，也在大學生涯留下了難以忘懷的回憶。雖然在準備的過程中碰壁了無數次，也遇到了溝通上的難題與爭執，憑藉所有同學們的努力與團隊合作，才能促使這場戲劇圓滿的落幕。