世新廣播電臺節目及受訪者多元　成為新一代音樂人青睞的平台

▲ 世新廣播電臺節目類型多元豐富。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

世新廣播電臺是全國校園廣播中唯一一年365年不停播，老師指導學生製播的節目，不分假日或寒暑假，天天或以現場或預錄的方圖式播出，每週製播 87個節目，類型多元豐富，包含各類型音樂及各語系流行音樂節目、新聞話題、藝文教育、人物訪談、運動休閒、生活旅遊、心情分享、兒童節目、奇人異事、懷舊經典、自然人文、社區服務、影劇介紹、動漫遊戲⋯⋯等，節目類型甚至比業界電臺豐富多元。

其中已經製播100多集，以音樂專訪為主的「音樂新鮮人」節目，除了在FM88.1 世新廣播電臺以及 YouTube影像同步播出，更跨足各大熱門 Podcast平台 ，於Spotify、SoundOn、Apple podcast、Google podcast 上架播出。訪問過的來賓，含『金』量極高，語言種類『包山包海』；今年金曲入圍歌手曹雅雯、李友廷、柯泯薰、理想混蛋、春麵樂隊、楊肅浩等人皆為節目座上賓，而訪問金曲新人持修當集，也在YouTube影音平台創下單集1.8萬的驚人收看次數；節目除推廣國語流行樂外，也定期加開母語專題介紹客、台、原住民創作歌手，讓在台灣在地多元聲音被聽眾認識，聽眾可藉由專訪中的音樂作品分享、人物專訪、空中LIVE演出認識音樂人，也讓這個節目為新一代音樂人青睞的平台之一。

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▲▼ 音樂新鮮人節目訪問累積超過150位藝術家及音樂人。

另外今年7月開始製播的「從心開始」節目，則以人物專訪為主，在選填志願的暑假期間，針對大學生進行專訪，世新大學社會心理學系的Leon，在訪談中則提到樂於與外籍生交流，在華語文學程學習的過程中，讓自己獲得了許多國際交流的機會，更因此確立了畢業後想要前往法國留學的動機。

而世新大學英語暨傳播應用學系的冠瑩則在訪談中透露，求學期間憑著自己對華語文教學的熱忱與衝勁，大四那年獲得擔任華語助教的資格，畢業後即前往美國持續擔任華語教學工作，更積極推廣臺灣文化。「從心開始」節目藉由來賓的分享，幫助聽眾思考如何規劃人生的下一步。

▲▼ 年齡不能侷限成就，抓住機會並大膽嘗試的人，才能靠近成功！

對於訪談節目的製播，「音樂新鮮人」節目主持人，世新廣電系的黃杰同學提到，以學校提供的資源，做最有效的運用，產出媲美業界品質的作品是自己現在的目標，而電台產業中最重要的即是『說』與『聽』，擁有良好的表達能力與傾聽能力，相信未來出社會後，走到哪裡都將因此而受惠。

黃杰更強調，製作100集節目最大收穫是能在拓展人脈、增進說話的能力的同時，也意外認識了一群熱愛音樂的知音朋友。對於大一新鮮人，黃杰提醒：「年齡不能侷限成就，抓住機會並大膽嘗試的人，才能靠近成功！」