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七大沒落產業前三名？　世新電臺走出廣播新未來

圖2：世新廣播電臺一直就是一個大型的自媒體。（圖／世新大學提供）

▲ 世新電臺也搭配影像進行直播。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

「104玩數據」在日前進行的職場趨勢分析提到，近五年企業徵才需求急遽縮減，而在五百個職務當中，有七個職務正逐漸消失，電台主持人是其中一個。

廣播過去因網路的普及與民眾生活習慣改變而失去其資訊傳播的優勢，近年又因「自媒體」的興起，使得以聲音產製內容的門檻大大降低，人人都能成為自己作品的主持人。在「2021年七個消失中的職務」中，「電台主持人」就以65.8%的5年同期減幅，位居第三名。

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面對席捲而來的數位浪潮，世新廣播電臺以更加多元的型態交出了精采的答卷。2003年，台灣政府推行廣播產業數位化之際，世新電臺所架設的網站全面改版，已可線上收聽AM729與FM88.1兩個頻道或進行隨選播放，且提供podcast下載服務。而後在許多因素影響之下，廣播的數位化進程戛然而止，但世新電臺仍陸續推出APP線上隨身聽、更新軟硬體，提供業界規格的設備，培育無數對廣播產業懷抱熱忱的莘莘學子，成為新一代的生力軍。

圖1：世新電臺更新軟硬體，提供業界規格的設備。（圖／世新大學提供）

▲ 世新電臺更新軟硬體，提供業界規格的設備。

世新廣播電臺一直就是一個大型的自媒體，提供優質的軟硬體學習環境，給予學生製作節目內容最大的空間，世新電臺在2016年選舉期間，就已經在卓越新聞獎得主校友高瑞麟的指導下，播出籌備3個月的選情報導節目。其中參與節目製播者，均為剛屆滿20歲的「首投族」，節目製播均由「首投族」規劃完成，可以說是台灣選情報導節目的創舉。2016年1月16日投票日，更是開闢5小時直播「選情開票節目－決戰台北五六八」，進行現場連線報導，提升主持人具備製播大型節目的能力。

節目「客語音樂知多少」的主持人蔡旻螢表示：「新的設備在錄製、操作上都較過去順暢便捷許多，非常開心能使用到這樣的規格，對於以後進入廣播相關產業真的很有幫助！」

網路化後，世新電臺也搭配影像進行直播，使用OBS系統與聽眾做及時的互動，除了傳統廣播，學生們能夠以更加活潑的形式讓民眾看見廣播的另一面。而在今年的廣播節（2021年3月26日），世新電臺也與3家Podcast、9家電臺進行產學合作，讓學生所製播的節目與業界接軌，向未來職場銜接打造穩固橋梁。

圖3：世新電臺也搭配影像進行直播。（圖／世新大學提供）

▲ 世新廣播電臺一直就是一個大型的自媒體。

台長陳清河提到，媒體產業的營運不同於製造業之處，在於媒體是強調高時效性、創意密度及影響能量的服務業。在面對串流與社群媒體的競爭，以及媒體的素材檔案全面標準化、程式化、格式化、系列化與規模化的現狀，迫使媒體產業的管理，更應兼顧彈性的預算、靈活的調度、高效的投放、精準的受眾等營運策略。

世新電臺每年培育超過200名專業廣播人才，由學生自行企劃、製播逾100檔節目，即使面對數位化與日新月異的科技網路，也始終做著相應的規劃與努力，時刻走在浪潮的最前端，致力於為廣播產業打造全新的未來，也為學生的夢想鋪就康莊大道。

▼ 世新大學副校長、世新廣播電臺台長陳清河。

圖一：世新大學副校長陳清河盼研討會成為意見平台，為政府人民提供年金改革建言。（圖／世新大學提供）

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