世新廣播電臺是廣播金鐘獎的大搖籃　第56屆入圍8獎項10位校友

▲ 世新廣播電臺於50-60年代節目盤帶盒。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

第56屆廣播金鐘獎入圍名單出爐，曾在世新廣播電臺擔任主持人的入圍者，涵括了【教育文化節目獎】、【少年節目獎】、【生活風格節目主持人獎】、【流行音樂節目主持人獎】、【社會關懷節目主持人獎】、【企劃編撰獎】、【少年節目主持人獎】、【商品類廣告】等8個獎項，共10位的校友。世新廣播電臺是全國唯一同時擁有AM&FM雙頻道並提供網路、APP及Podcast行動收聽的校園廣播電臺。經世新廣播電臺培育進入廣播職場服務者多不勝數，幾乎已達到無台無世新人的程度。表現之優異，也為台灣大專院校之冠，至今仍有「廣播明星第一次獻聲都在世新」的說法。

民國47年(1958)，世界新聞職業學校成立的第3年，學校獲准設立「新職學術試驗廣播電台」。經籌建、試播後，9月1日記者節正式對外播音，為我國最早對外播音的實習廣播電臺。又民國51年，配合改制為世界新聞專科學校，電臺AM729奉准改名為「世新學術試驗廣播電台」， 播出涵蓋範圍，北至基隆，南到新竹。86年網路廣播(官網)正式開播，同時提供Live與Audio on demand兩種收聽方式，90年3月26日，FM88.1調頻電臺獲准開播，網路線上亦可即時收聽，民國103年10月15日師生共同研發專屬APP，提供行動收聽，民國109年3月26日與業界Podcast Hosting 簽訂產學合作將節目上架Podcast平台。跟著廣播產業轉型，世新廣播電台也跟著轉型，不斷地前進。設備空間、人才培訓符合業界需求。

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▲ 學生節目同步透過官網及專屬APP向全球播送。

即將於9月1日舉辦台慶活動的世新廣播電臺，基於疫情考量，今年所有活動皆轉以線上形式舉行，電臺粉絲專頁從8月30日起發佈「留聲歲月唱辛丑，陸參年華聲不朽」活動系列貼文共三則，分別為「63留聲機」——電臺大事紀回顧、「世新電臺勾勾go」——賓果活動、以及「電臺生日卡」——生日祝賀貼文一則。

▲ 70-80年代ON現場。

首先發佈的為「63留聲機」，紀錄世新廣播電臺從開播至今的重要大事記，並提供世新廣播電臺昔日照片，與大家回顧電臺63年來所走過的點點滴滴。「世新電臺勾勾go」電臺粉絲挑戰賓果則以互動形式進行，當中記錄了九則與電臺息息相關的專屬任務，不論是每日準時收聽，或是認真追蹤電臺資訊，都歡迎喜愛世新電臺的粉絲們在貼文底下秀出連線結果，證明鐵粉程度。世新廣播電臺首任實習台長劉軒佑也強調，希望藉由這個趣味活動跟聽眾互動、交流，重新勾起大家對於世新廣播電臺的回憶。而生日祝賀貼文也在臺慶(9月1日)當天發佈，以最真摯的文字與大家一起同賀世新廣播電臺開播63周年。