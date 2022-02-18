布林肯警告俄軍將在「未來數日」攻烏　發動戰爭可能藉口曝光

記者葉睿涵／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）17日在聯合國安理會上警告，俄羅斯正計劃為進犯烏克蘭製造藉口，並準備在「未來數日」對烏克蘭發動攻擊。布林肯還聲稱，莫斯科為了發動戰爭，可能會製造恐怖主義爆炸、無人機襲擊平民等的假象，來達成目的。

綜合外媒報導，在聯合國安理會17日召開緊急會議之際，烏克蘭緊張的局勢仍在持續。美國和西方國家指責俄羅斯在烏俄邊境部署了15萬大軍，且隨時可能對烏克蘭發起攻擊。隨後，莫斯科否認有入侵烏克蘭的計劃，還一再強調俄方已開始撤走邊界的一部分軍隊。不過美國政府和北約卻指控俄羅斯出爾反爾，非但沒有減少邊境的軍力，反而加速了在邊境的集結。

布林肯17日在聯合國安理會上警告，「俄羅斯聲稱他們正在撤回軍隊，但我們卻沒有看到類似的情況發生。情報顯示，俄羅斯的軍隊，包括地面部隊、軍機、軍艦，都準備在未來數日對烏克蘭發動攻擊。我們無法確定事情會以什麼形式發生，但俄國正在向戰爭的方向採取行動。」

▲美國國務卿布林肯警告，俄羅斯將在未來數日進攻烏克蘭。（圖／路透）

布林肯認為，俄羅斯可能會為侵烏製造一個藉口，「比如偽裝俄國境內發生了恐怖襲擊爆炸、捏造發現一個亂葬崗、製造無人機襲擊平民的假象，或是發動化學武器襲擊等，然後以保護俄羅斯公民或烏克蘭境內的親俄分子為由，對烏克蘭實施轟炸或網絡襲擊」。

儘管俄羅斯外交部副部長維爾希寧（Sergey Vershinin）駁斥了美方的說法，但布林肯也反擊，「儘管俄國一再聲稱我們的警告是場荒謬的鬧劇，但他們卻還在邊境增兵，我知道有人會質疑美國的情報，但美方此舉並非在挑起戰爭，而是為了防止戰爭。」

他強調，「若俄羅斯政府今天可以毫無保留、不含糊其辭地表態，俄軍不會入侵烏克蘭，並將軍隊、坦克、飛機送回軍營和機庫，再派出外交官來談判，以此證明美國的預測是錯誤的，那美國也會是鬆一大口氣，並欣然接受大家的批評。」

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