快訊／婉拒國民黨提名委員　盧秀燕：不宜球員兼裁判

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者徐政璿攝）



記者杜冠霖／綜合報導

國民黨昨天公布「中央選舉提名委員會」名單，由黨主席朱立倫任召集人，成員包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜等，將負責審核提名人選作業，名單一出，卻傳出侯友宜、盧秀燕擬不參加。對此，盧秀燕表示，自己今年也將爭取提名及競選連任，不宜「球員兼裁判」。

因應年底九合一選舉，國民黨昨 （16日）成立「中央選舉提名委員會」，由朱立倫主席任召集人，成員包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜、副主席黃敏惠、夏立言、連勝文、秘書長黃健庭，負責審核建議提名人選及策進輔選工作。

對此，盧秀燕表示，非常感謝朱立倫主席的看重和邀請，但自己今年也將爭取提名及競選連任，不宜「球員兼裁判」，為求更公平的提名空間，自應迴避，因此予以婉謝。

盧秀燕指出，針對年底競選和對被提名同志輔選的工作，自己會承擔重任、善盡職責，全力以赴，爭取最大的勝利。

對於被加入中央選舉提名委員會，侯友宜同樣婉拒，他表示，「因為我有可能是今年參選新北市的候選人之一，既然有可能是候選人之一，又參與選舉提名委員會委員，有球員兼裁判之嫌，這是不適宜的」，侯友宜說，再度謝謝主席的好意，他會全力以赴，為所有黨籍議員在今年選舉贏得選戰，謝謝大家關心。

被問到該提名委員的名單是否有先進行溝通，侯友宜則強調，不管如何都謝謝大家好意，並重申，身為直轄市長又是黨員，一定會盡全力協助黨提名的候選人打贏這場選戰，「我不但不會逃避，更會全力以赴負起責任。」