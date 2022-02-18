「6種旺夫」的女人面相！誰娶誰有福...再窮男人都有救

▲有6種面相的女人超旺夫。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

實習記者林郁婷／綜合報導

婚姻是人生大事，不管男生女生，都希望能夠找一個好的伴侶共渡未來；俗說女人命好不好要看結婚後，對於男人而言其實也是一樣，有一個好的伴侶，不僅能夠持家促進家庭和睦，還能夠給自己的事業帶來好運勢。運勢命理網站「知命命理」就分析指出，女人有這「6種面相」，是標準的旺夫相，男人娶到賺到。

1.臉圓額寬

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在相學中，臉圓額寬是一個好的面相。額頭寬代表心胸開闊，臉圓則表示女生心地善良，對長輩孝順有加，不會有什麼壞心眼，所以兼具這兩個特質的女性，都很好相處，也善於經營婚姻。

2.眼神清澈

所謂眼睛清澈，指的是眼中的血絲很少，黑眼珠和眼白的顏色分明。在相學中，這類的女生都擁有純潔的心靈，說話和做事從來不會有愧於心，對丈夫和家庭都相當專一，而且看人看事準確，在投資理財也有獨到的見解，因此必定旺夫。

3.鼻樑直挺

在相學中，把鼻樑的根部叫做山根，位於兩隻眼睛的中間區域，山根高的人心胸比較開闊，能接納萬事萬物。如果女生的鼻樑很高挺，說明她頭腦靈光，做事乾脆俐落，事業上有所成就，所以也更能旺夫，在工作上為另一半提供幫助。

▲鼻樑高挺的人頭腦很靈光。（圖／翻攝自pakutaso）

4.人中深長

人中是位於鼻與上唇之間的一條凹痕，代表人生重要的關卡。如果女性的人中輪廓清楚可見，代表她非常旺夫且心地善良，在外會幫助別人，在家則是孝敬長輩。人中也代表生育，生的小孩能繼承父母的優點，如果再配上圓潤厚實的耳朵，更是好妻子的一大特點。

5.下巴圓厚

下巴豐滿、有雙下巴的妻子能為家庭帶來好運，是標準的賢內助。下巴圓厚屬於富貴相，雖然掌握較大權力，但是張弛有度，富含人情味又不張揚，具有強大的旺夫運，丈夫也願意聽話，所以夫妻之間很少有爭吵。

6.掌厚指秀

手掌厚實的女性通常很會理財，主管家中的財務，在生活中也很勤勞務實，能娶到這樣的妻子，就能讓婚姻生活越來越好。