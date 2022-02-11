這「4顆痣」會敗壞感情婚姻！　專家曝「1招」化解

▲相學中根據不同痣長的位置，各代表不同含意。（示意圖／www.pakutaso.com）

實習記者廖翊慈／綜合報導

大部分的人臉上或多或少都會有幾顆痣，用科學理解是表皮與真皮內黑素細胞增多引起的皮膚現象，但在面相學中，根據不同痣長的位置，各代表不同含意，有些是能招來福氣的招財痣，有些卻是會影響感情、引來不幸的是非痣。運勢命理網站「知命命理」就分析指出，有4個位置的痣，對於桃花姻緣較為不利，婚前應謹慎考慮，建議若能晚婚，將能降低痣相對於自身命運的影響。

1.山根有痣

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山根是面部中線，在人相學中影響較大，此處若長有惡痣的話，健康安危方面，脊椎容易出現問題，消化系統也須多注意，中年出遊時要小心。而感情部分，山根有痣的人，六親緣淺，缺乏社交能力，故這類人自身的感情狀況較不穩定，婚姻也易遭受挫折，女命難享夫福，若能晚婚，則能緩解命中的不利。

2.夫妻宮有痣

夫妻宮位於眼尾的太陽穴位置，又稱為「姦門」，相學中代表著早年的感情運勢，即自己與配偶關係的緣分深淺情況。夫妻宮有痣的人，通常命較為辛苦祖蔭薄，感情方面命帶（爛）桃花，追求新鮮感的速食戀愛，喜歡體驗感情生活，所以一生遇上不少異性，形象花心，但感情線短淺，亦難持久。

由於這類人的家庭觀念較為薄弱，所以一般婚姻會多有不滿，經常是爭吵大於和睦。若想降低這處痣對感情的影響，平時最好用頭髮來遮一遮，這類人同樣適合晚婚。

3.眉毛上方有痣

在面相學中，眉中痣被稱作「草裡藏珠」，有這種痣相的人一般頭腦聰明，志向遠大，財運和運勢都能順風順水。但倘若痣長在眉毛的外面，尤其是上面的話，則為漏財痣，這類人必定會因為錢財而招小人惦記。

而眉毛上面有痣，不僅代表錢財外洩，還意味著此人在婚姻上也多有不利，婚前難找對象，婚後難保幸福。因此，有這類痣相的人平日要低調些，以免招來小人嫉妒，為自己的生活惹上不必要的麻煩。

4.眼皮有痣

眼皮的位置也叫做「田宅宮」，一般來說，上眼瞼平滿豐盈的人，說明其家境不錯，可得祖上蔭福。但如果這個部位有痣，或有疤痕的話，就會難以順利繼承家；如果是女性田宅宮有明顯瑕疵，代表這類人戀愛不順，婚姻也難以幸福美滿。