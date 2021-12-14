最強富貴命！「4面相」天生帶財　下巴「長這樣」超幫夫





▲「國民女神」林志玲顴骨平滿、鼻樑挺拔，充滿富貴命。（圖／翻攝自Facebook／林志玲）



記者林懿捷／綜合報導

一個人是否能大富大貴，有時從長相就可看出！面相可分析出一個人的財運好壞，不過人的運勢包括先天條件，與後天行為善惡的因果，所以即使擁有富貴的相貌，也需要廣結善緣，才能迎來富貴人生。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，有錢人的四種長相特徵：鼻樑挺拔、下巴豐滿、顴骨平滿、額頭高且飽滿，此人天生富貴命，會賺錢也會存錢，前途一片光明。

鼻樑挺拔

鼻樑挺拔的人辦事能力好，喜歡幫助別人，同時也能獲得好運，因為在幫助他人的同時，也擴展人脈廣結善緣，對未來發展有所提升。鼻子被稱為「財帛宮」，是財庫的代表，鼻相好的人財運暢通，而鼻頭色澤光亮沒有痣的人，正財運源源不斷，適合把精力放在事業上，順利累積財富。

下巴豐滿

嘴唇兩側下方為地庫，地庫豐滿的人財運不俗，而若在左地庫長了一顆黑痣，更是富貴命，不僅收入豐厚，而且福氣滿滿；如果是下巴長得圓滿的女性，性格善解人意，容易相處，廣受身邊的人喜愛。而下巴圓潤有肉的女人，天生聚財，有領導才能，而且有很強的旺夫運。

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顴骨平滿

顴骨平滿的人行事充滿魄力，很有野心和事業心，走到哪裡都有朋友幫助，貴人運超好，求財的機會和眼光也很不錯。顴骨平滿的人，很有同理心、富有人情味，同時也能得到他人的協助，天生的好運加上貴人協助，在財路上很順利。



額頭高且飽滿

額頭即為「天庭」，也是面相學稱的「官祿宮」，額頭偏圓潤沒有凹陷的人，財運旺、累積財富的機運高。額頭寬闊飽滿、顏色明亮，是福氣的象徵，天生就是富貴命，這種面相的人往往頭腦聰慧，很有主見，眼光也會放得比較遠，靠著計劃與實力取得成功的事業。