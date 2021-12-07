「這7種手面相」偏財運超旺！天生受財神爺眷顧　有機會一夜致富

▲手相會透露一個人的財運。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

實習記者黃品臻／綜合報導

有些人天生具有偏財運，旺的時候連走在路上都能撿到錢，更別說摸彩、買彩券中大獎。其實一個人的偏財運可以從手相和面向看出諯倪，命理師艾菲爾就曾列出偏財運旺的3種面向和4種手相。

【偏財旺面相】

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1.額頭飽滿，乾淨寬廣

從額頭可以看出一個人的橫財、意外之財，額頭飽滿表示福氣滿滿，在賺錢方面通常不需太辛苦，就能有獲利的機會。額角沒有雜毛，乾淨寬闊，整個人看起來神清氣爽，也比較受到財神爺眷顧。

2.眉尾不散，眉中藏痣

眉毛的好與壞，會直接影響一個人的財運狀況，眉毛不稀疏、眉尾不散的人財運都非常好，為人和善客氣，能聚人緣、聚財氣，因為不吝嗇幫助別人，所以常有貴人相助。而眉毛中間有痣，通常容易獲得意外之財。

3.鼻頭飽滿，鼻翼深厚

鼻形主要是看一個人的財運，鼻頭飽滿、有肉是財富的象徵。鼻翼深厚，鼻孔微露，代表財庫深，能裝很多錢財，適合做投機的生意，例如：股票、期貨、房產等，容易在短時間獲利，裝滿荷包。

【偏財旺手相】：左右手都可參考

1.財富紋

大拇指的第二節，有一些橫向或縱向的紋路，稱之為「財富紋」。紋路不分橫縱，紋路越多表示財富累積的越多，無論是正財或偏財都能有不錯的表現，如果「財富紋」呈現方格或菱格狀更佳，表示命中有致富潛力。

2.獲利紋、私利紋

如果在食指第一節上有兩條或三條以上橫向紋路，代表具有絕佳的投資理財能力，能從偏財中獲得財富，連打麻將都能常贏錢。在食指第三節上有較深的格子紋路，代表財運旺盛，輕鬆獲得財富。

3.祖庇紋

祖庇紋跟事業線相連延伸而下，有此紋路多代表家中物產豐富，能得祖上庇佑獲得偏財，多為官二代、富二代的手相。天生擁有各項資源、人脈，出社會能快速立足，也適合創業。

4.錢財紋

靠近無名指和小指的下面，如果有很細的斜線，就是所謂的「錢財紋」。財運紋越多、越清晰，代表偏財運比較旺，生活中有錢花用，能財源不斷，屬於從不缺錢花的手相。