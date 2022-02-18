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蘋果「這版本更新」能用行動網路了　PTT壞笑推爆：普天同慶阿

▲▼滑手機,分手,追劇。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「沒Wi-Fi怎麼更新iOS？」這問題一直讓許多蘋果使用者困擾；然而，就有網友發現，對行動網路這塊相對保守的蘋果，終於開放在非Wi-Fi的環境下，下載iOS更新了。消息一出，不少鄉民洗版高喊，「令人驚豔的工程創舉」、「多麼偉大的創新～」。

網友16日在PTT提到，Apple當天發布了iOS 15.4 Beta3，想版本升級的他赫然發現，「如果裝置已經在iOS 15.4 Beta2的話，更新時會詢問，若離開Wi-Fi環境下，是否繼續使用行動網路下載更新。」

事實上，過去就有不少用戶苦惱求救，像是家中Wi-Fi機壞了，無法順利更新，還得特地跑一趟捷運站，或是到別人家裡借；如今，終於會跳出「要使用行動數據下載嗎？」的選項視窗，讓許多果粉不禁掬起一把淚來。

▲iOS 15.4 Beta2可以選擇「使用行動網路進行更新」。（圖／翻攝自PTT）

▲iOS 15.4 Beta2可以選擇「使用行動網路進行更新」。（圖／翻攝自PTT）

原po直言，「這功能Android早就已經有了。Apple對於行動網路部分，還是相對保守許多，可能也是考量到許多地區沒有無流量限制的行動方案，他們也是在iOS 15，才開放透過行動網路進行iCloud備份。」

對此，大票鄉民留言嗨喊，「2022總算有一項創新了」、「有進步給推」、「安卓能嘴的東西-1了」、「難以置信的工程創舉」；但也有不少人開嘲諷，「真的是蟹煮榮恩等級的功能啊」、「沒關係還有返回鍵可以嘴」、「挖...重新定義」。

該版本以下還是得靠Wi-Fi。（圖／記者周亭瑋攝）

▲該版本以下還是得靠Wi-Fi。（圖／記者周亭瑋攝）

經記者實測，由於使用版本為iOS15.3.1，所以依舊只能在Wi-Fi環境下才能更新。值得一提的是，在蘋果還沒鬆口前，其實就有蠻多專家提供方法，破解這個窘境。

常見的方法有4種，包括透過iTunes、蜂窩數據、熱點或者使用第三方工具更新。其中iTunes這一招最簡單快速

1.將手機連接到電腦。
2.在電腦上打開最新版本的iTunes。
3.當識別成功後，會出現iPhone界面，點擊左側的「摘要」，右側視窗便能看到有關iPhone的基本訊息。
4.接著點擊「檢查更新」按鈕，而後會彈出視窗，提示有新的可用iOS更新，最後點擊「下載和更新」即可。

►這個「大同電鍋」超帥！

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