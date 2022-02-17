Google跟進蘋果！手機推隱私沙盒　難撈個資「廣告商快哭了」

▲Google將在在安卓裝置上推「隱私沙盒」限制第三方透過手機等裝置收集數據，獲得用戶支持，但數位廣告業者覺得苦。（圖／記者吳佳穎攝）

記者吳佳穎／綜合報導

谷歌宣布將在 Android 裝置上推動「隱私沙盒」(Privacy Sandbox) 計畫，限制 App 開發商與第三方共享用戶資料和數據追蹤，降低暗中蒐集資料的可能性。預計今年會推出開發人員預覽版，並於年底前推出 Beta 測試版；不過為避免廣告商擔憂，Google也提出緩衝辦法，表示現有追蹤技術還會沿用 2 年。

Android 安全及隱私產品管理副總經理 Anthony Chavez表示，年底前將推出「隱私沙盒」的 beta 版，明(2023)年展開大規模測試。

蘋果去年也要求所有 App 開發者要取得用戶同意，才能追蹤用戶的廣告識別碼 (IDFA)，才能收集用戶數據，這項制獲得用戶支持，但對數位廣告業者不利。外媒指出，蘋果的隱私政策恐讓今年廣告收入損失 100 億美元；目前全球高達 85% 智慧手機用戶是 Android 作業系統，若Google也推行隱私工具，一些靠廣告獲利的平台，包括臉書等的財務都會受到衝擊。

但Anthony Chavez說明，為了確保應用程式生態系的健全發展，業界必須持續改善數位廣告運作，進一步保護使用者隱私；Google也會持續開發新技術，取代與智慧手機相關的追蹤識別碼，讓應用程式能夠更安全地整合廣告 SDK。

Google也和Snapchat、動視暴雪、Rovio、Duolingo 等 App 開發商，還有英國競爭及市場管理局（Competition and Markets Authority）等機構合作，設計支持定向廣告、記錄點擊等工具技術，限制系統造訪個人資料。Google指出，未來 2 年內，現有的追蹤技術還是會持續，一旦決定要取消，會事先通知數位廣告業者。