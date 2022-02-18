住這縣最幸福！敬老金養老津貼通通有　一年最多可領4萬8

▲北斗老阿嬤領振興禮金超開心。（圖／ETtoday資料照）



記者唐詠絮／彰化報導

中央去年發五倍券提振經濟，六都之外的最大縣彰化也不落人，縣府祭出「花在彰化好禮一把抓」，登錄發票送現金、送成家大禮「青年住宅」，各鄉鎮公所也大車拼，加碼送500元到2,000元不等現金，還有重陽敬老金、生育津貼補助，一年下來荷包多出上萬元，這種小確幸的驚喜，引來不少網友羨慕。

▲彰化縣政府花在彰化一把抓活動，已經創造數億元的經濟效益。（圖／ETtoday資料照）

疫情已經使得不少行業衰退臨歇業，家庭也因此陷入困境，普發現金，在大部分人眼中是「加減啦、有卡贏無」，但在急需用錢的當下，這500元、1000元不僅可以溫飽更可能成了救命錢，對生活不無小補，在這樣的情況下，各鄉鎮紛紛自籌款發振興現金應急。

▲彰化縣26鄉鎮市補助概況。（圖表來源／ETtoday地方中心製）

由於領紅包時間期程都不同，到春節前夕鹿港鎮及彰化市還有加發春節敬老金，一年下來，以伸港鄉民可以領到48,500元名列第一、其次為溪州鄉43,000元、彰化市42,500元及北斗鎮42,000元等，這也讓外界解讀住在彰化時常有錢領，報酬率達陣，真的超幸福。

但彰化福利若只有500元、1000元，那就太落漆了，除了縣政府的生育津貼、重陽敬老金、補助老花眼鏡等等現金外，縣內的26鄉鎮市，也加碼普發振興或紓困現金，從出生、65歲以上的長者都入列。

▲港鄉年補助鄉民最高。（圖／ETtoday資料照）

自2020年和美鎮公所發放紓困金每人600元後、隔壁的伸港鄉也喊出加碼1,000元，大村鄉於2021年 4月通過《振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例》部分修正條例，訂出發放金額在6,000元以內，至今已經連續2年發放2,000元，4萬鄉民全部受惠。

▲彰化市公所春節敬老金發6千元。（圖／ETtoday資料照）

彰化縣近2年來，守護疫情令全國激賞外，社會福利也不落人後，在財政拮据情形下，去年10月中開始起跑「花在彰化好禮一把抓」振興加碼活動，只要憑一張在彰化縣消費200元就可參加摸彩，摸彩獎品包括3間青年住宅、100台電動機車，還有1萬8,000個現金獎，單單現金獎就有2700多萬元，隱藏其中的經濟效應更是龐大，截至年底已累計登錄超過500萬筆，消費金額突破26.2億元大關，讓彰化人挺過疫情帶來的經濟危機。