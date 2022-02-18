上海再增2例台灣新冠確診者輸入　一周內通報4人

▲上海浦東機場一周內出現4例自台灣出發入境的新冠確診病例。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

上海市衛健委今（18）日通報，2022年2月17日0至24時，通過口岸聯防聯控機制，報告13例新增境外輸入性新冠肺炎確診病例。其中，有2名從台灣出發的案例，皆為返台探親後入境上海浦東機場，兩人皆在14天的隔離期間出現症狀，在解除隔離前進行複查後確認為新冠肺炎確診病例。

▲上海浦東機場監控指揮中心。（圖／CFP）

根據《上海發布》公布的13例新增確診病患流調顯示，病例2為台灣地區居民，在台灣地區探親，自台灣地區出發，於2022年2月5日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

病例4為台灣地區居民，在台灣地區探親，自台灣地區出發，於2022年2月8日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

▲香港民眾排隊等待核酸檢測。（圖／CFP）

此外，13人中還有7人是從香港出發，最早抵達上海的是2月8日，最晚則是15日抵達浦東機場。其中，有一名在香港暫住的的陸籍人士疑似受到香港疫情爆發影響返陸。這名陸籍人士於13日從香港進入內地，14日自珠海乘坐高鐵抵滬。

上海市口岸聯防機制16日接獲廣東省協查通報，立即對其進行隔離管控。經市、區疾控中心新冠病毒核酸檢測結果為陽性。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。