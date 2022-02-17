北市幼兒園27名師生上吐下瀉　教育局急令停課「原因待查」

▲北市幼兒園傳出27名師生集體上吐下瀉，圖為台北市環保局日前針對中小學及公立幼兒園進行環境消毒。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

台北市議員張斯綱今（17日）爆料，指大同區某幼稚園的26名幼童集體上吐下瀉，批園方和教育局處置失當，北市教育局稍早表示，昨晚接獲通知幼兒園通知部分師生有嘔吐及腹瀉症狀，截至今日中午，共有26位幼生與1位老師有嘔吐、腹瀉症狀，實際感染原因仍待衛生局檢驗結果確認，但該二班幼兒停課到下週一（21日），下週二（22日）再復課。

教育局指出，昨晚接獲某幼兒園通知，部分師生有嘔吐及腹瀉症狀，園方並通報北市學校傳染病通報系統及教育部校園安全暨災害防救通報系統，教育局在今早得知今天凌晨陸續有學生就診，緊急通知園方今天先行停課，並等候衛生局調查評估，由於部分家長因故無法照顧孩童，故仍由園方照顧收托。

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教育局表示，截至今天中午為止，幼兒園共有26位幼生及1位老師有嘔吐、腹瀉症狀，實際感染原因仍待衛生局檢驗結果確認，考量感染潛伏期及該二班幼兒已近半數出現症狀，經教育局及衛生局決議，停課到下週一，下週二再復課，而昨天園方已重點消毒生病幼兒班級教室，今天再通知家長帶回棉被清洗，並請消毒公司入園清消。

今天北市教育局和衛生局前往幼兒園了解，教育局指出，已經取得食物留樣做檢體檢驗，另提供糞便採檢檢體工具，預計後天（19日）前取得8位有症狀者及2位廚工糞便檢體。