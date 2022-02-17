跟誰搭都爆笑！「台灣最強女諧星」網一致點名她：真的全方位

▲楊繡惠說話風格嗆辣。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

記者曾筠淇／綜合報導

楊繡惠作風海派，說話風格嗆辣，常帶給觀眾歡笑。就有網友發文表示，他近來注意到楊繡惠能說、能演、能舞，且講話超好笑，讓他實在佩服，楊繡惠這麼多才華和優點，算不算是演藝圈最強女諧星？貼文引發討論，底下不少網友也都留言表示贊同。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「楊繡惠女士是不是當今最強女性諧星」為題發文，提到除夕夜時，他看了楊繡惠在綜藝節目上的表演後，接連看了先前幾部影片。原PO誇讚，楊繡惠能說、能演、能舞，根本已經半開外掛，而且楊繡惠講話超好笑，總能讓氣氛熱起來，實在是全方位的藝人！

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▲楊繡惠。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

再來，原PO也提到，楊繡惠大多是以自嘲的方式逗笑觀眾，仔細看看節目，就會發現楊繡惠這個人很細心，即便說話嗆辣，卻仍厚道，很難讓人不喜歡，楊繡惠這麼多優點和才華，是不是可以算是演藝圈最強的女諧星了？

貼文曝光後，底下網友一片贊同表示，「很強，而且親民沒架子，她還去上YT網紅節目，打進年輕人圈子」、「自然、口條也好」、「是，效果十足」、「效果真的很好，跟誰搭都不錯」、「很親民是真的，沒大牌架子，搭到C咖、D咖藝人，也一樣很熱情」、「沒架子就是推」、「她真的全方位」、「是，早期藝人都是硬底子出身」、「口才很好」、「接地氣的資深藝人」。