用LINE回訊息「這3字」必傳！　網秒懂心態：我也很愛打

▲好友回LINE時，總會多打一句「哈哈哈」。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

除了直接打電話外，許多人若要與好友聊天，也會透過訊息方式來聯繫。就有網友發文表示，他有個朋友不論傳什麼訊息，都會加上「哈哈哈」，讓他感到相當不解。對此，不少網友則有感表示，「想說有點不尷尬+打字習慣了」、「應該是尬聊，找不到話題」。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「聊天一定要哈哈哈的都是怎樣的人」為題丟出討論，提到他有個朋友用LINE傳訊息時，都會加一句「哈哈哈」。他為此感到不解，好友平時內向，對方究竟是真的愛笑，還是強迫症？一直「哈哈哈」實在讓他納悶。

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貼文曝光後，底下網友紛紛留言回應，「很尷尬的人才會吧，哈哈」、「完了，我也很愛打哈哈」、「代表尷尬+1」、「他覺得跟你聊天很尷尬，懂了嗎」、「就跟你聊天很尷尬，只好乾笑一下」、「那我很愛用笑哭的表情符號不就更尷尬」、「可以緩和氣氛，但同時也造成尷尬」、「就語助詞啊哈哈哈」、「我也是，給人一種比較親切隨和的感覺呀」。

▲網友覺得打「哈哈哈」可能是因為想化解尷尬。（示意圖／記者曾筠淇攝）

其中還有網友分享，他的「哈」可是有差別的，如果使用一個「哈」代表嘲笑，「哈哈」是敷衍，「哈哈哈」是一般情況，四個以上的「哈」才是真的覺得好笑。

有些人打「哈哈哈」可能是想要化解聊天時些許尷尬的氣氛，不過，本站曾報導《被「嗯哼」超火大！2種LINE回訊…看了秒翻白眼 鄉民認證敷衍炸：立馬火》，如果是收到「喔」、「ㄏ」、「嗯」的訊息，可能就會讓對方翻白眼，覺得訊息有敷衍意味。

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