鄭運鵬：深藍在台北市有很高基本盤　三強鼎立不見得對民進黨有利

▲國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

年底九合一縣市長選舉，外界關注衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍是否投入台北市長選戰，。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬17日表示，他不認為三強鼎立對民進黨比較有利，但是從近期的民調跟基本結構來看，一定會讓民進黨有壓力要推出最好的人選。

民進黨立法院黨團17日上午召開「圍堵經濟間諜，保障關鍵技術，增進國際信任」記者會，與會者包括鄭運鵬、民進黨團書記長陳歐珀、民進黨團副幹事長黃世杰、林靜儀等人。

鄭運鵬指出，到目前為止，不管是台北市或其他縣市，「很多被傳的個黨政治菁英，現在看起來沒有人明確表態」，台北市長選舉當然眾所矚目，現在被點名到的幾位民進黨政務官、黨內政治菁英，雖然他們都顯示出相當的實力，但是從目前的民調看起來，台北市在深藍有很高的基本盤。

鄭運鵬說明，目前看起來就只有這樣的狀況，「我們在台北市要勝選，我不認為三強鼎立就一定對民進黨比較有利」，但是從最近的民調跟基本結構來看，也會讓民進黨有壓力，一定要提出最好的人選，他相信中央黨部跟選對會的判斷。

陳歐珀則表示，大家關心民進黨的台北市長候選人，候選人的基本條件應該多方面評估，民進黨不但會推出最優質的候選人，也會團結贏取台北市長的勝利，他認為黨中央也會進行深入的評估。

陳歐珀指出，陳時中、林佳龍兩人不管是在防疫期間的表現，或者是林佳龍過去在觀光、運輸界獲得解決問題的能力，也都會被市民檢驗或理解。

陳歐珀強調，從百工百業、醫界等各種工商團體，大家都可以互相討論，希望不管民進黨推出哪一位候選人，都能夠秉持共同為台灣努力的心意、互相成就對方，「不管有沒有提名到你，都能夠尊重黨中央的提名，共同贏取勝利的台北市長選戰」。