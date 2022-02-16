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中央核定2.9億改善雲林校園跑道　林義傑現身記者會領跑

▲雲林縣部分學校仍為紅土跑道，紅土的主要成分為紅磚粉，易有塵土飛揚、紅土流失、滋生雜草等問題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣部分學校仍為紅土跑道，紅土的主要成分為紅磚粉，易有塵土飛揚、紅土流失、滋生雜草等問題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府積極為校園環境加強改善，今(16)日教育處於馬光國小辦理「學校操場修整建校園運動再升級」記者會，縣長張麗善宣布，縣府已成功向教育部爭取2億9千多萬元經費，將陸續在縣內43校展開操場及周邊設施修整建，預計明2023年初可全數完工，讓更多學生及社區民眾能在完善的跑道上運動。

今日記者會中，縣府特別邀請超馬好手林義傑帶領學童們試跑，同時推廣運動風氣。縣長張麗善表示，今年是雲林縣全民健康運動年，這幾年縣府對運動風氣的提升及運動設施的改善不遺餘力，學校操場是學生活動重點空間，也提供鄰近社區民眾運動使用，希望透過這次教育部針對運動場所及周邊設施的改善計畫，打造讓學生及民眾都能安全健康的運動休閒空間。

張麗善指出，雲林縣部分學校仍為紅土跑道，紅土的主要成分為紅磚粉，易有塵土飛揚、紅土流失、滋生雜草等問題，造成跑道平整度不佳、排水不良積水滋生青苔易打滑、孳生小黑蚊，產生學生運動安全疑慮。近年縣府積極編列經費補助學校操場整修建，惟新建PU跑道所需經費龐大，仍需仰賴中央經費補助。

張麗善說，感謝中央給予縣府支持，核定43所學校共2億9262萬800元經費，透過這次的爭取，有37所學校的紅土跑道可獲得改善，部分學校PU跑道因年久失修，容易淹水，這次也能一併修整建，提供更完善的運動空間，增進學生跑步運動安全。

超馬好手林義傑表示，感謝縣長不斷支持體育發展，除了關注運動員的就業、聘任專任運動教練外，也積極改善運動設備、設施及場館，讓全民都能參與運動，擁有正能量的生活。教育處長邱孝文也說，希望透過學校運動設施的改善，提升學生運動及訓練品質，讓大家都能在安全的場域裡，盡情享受在運動過程中獲得的健康與活力。

▲雲林縣部分學校仍為紅土跑道，紅土的主要成分為紅磚粉，易有塵土飛揚、紅土流失、滋生雜草等問題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府特別邀請超馬好手林義傑帶領學童們試跑，同時推廣運動風氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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