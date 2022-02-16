改善褒忠、土庫15條農水路　蘇治芬爭取7千萬經費整治今動工

▲位於雲林褒忠鄉「新湖中排一」，長久排水不良，每逢豪大雨即有隨時威脅農民生命財產之虞，今日上午立法委員蘇治芬偕農田水利署雲林管理處副處長林富元辦理農水路開工說明會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

位於雲林褒忠鄉「新湖中排一」，長久排水不良，每逢豪大雨即有隨時威脅農民生命財產之虞，16日上午立委蘇治芬偕農田水利署雲林管理處副處長林富元、褒忠鄉長陳建名、土庫鎮代表許群英等人，於褒忠鄉和土庫鎮兩鄉鎮，辦理農水路開工說明會，此次爭取經費約7168萬元，共計整治15條農水路。

「新湖中排一」配合馬公厝大排一併改善，該案工程總經費約2790萬，總長度近一公里。改善後可使周邊的新湖村降低豪大雨時的淹水機率，並加快豪大雨水量之排出，在中排附近耕作的農民也都出席說明會，盼望這條農水路能盡快完工來改善周邊排水系統。

▲今日上午立法委員蘇治芬偕農田水利署雲林管理處副處長林富元辦理農水路開工說明會，褒忠鄉2條農水路及土庫鎮也有13條的共計15條農水路，已於近日陸續開始施工，預定於今年6月底竣工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



農田水利署雲林管理處副處長林富元表示，新湖中排一整修成U型溝通，除可增加排水外，也可增加一旁道路一米寬度，可增進往來車輛及行人會車安全。褒忠鄉2條農水路及土庫鎮也有13條的共計15條農水路，已於近日陸續開始施工，預定於今年6月底竣工。

▲今日上午立法委員蘇治芬偕農田水利署雲林管理處副處長林富元辦理農水路開工說明會，褒忠鄉2條農水路及土庫鎮也有13條的共計15條農水路，已於近日陸續開始施工，預定於今年6月底竣工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



蘇治芬表示，過去農田水利會管理時代，農水路整治在像在切香腸一樣，都是一小段一小段分期處理，新湖中排一長度近一公里，整修經費近2800萬元，花這麼多錢整治一條排水溝，在過去是相當罕見的，現在水利會已轉為公務機關，思維要改變，排水溝應朝整條一次整治著手，希望未來能成為主流整理方式。

▲蘇治芬表示，現在水利會已轉為公務機關，思維要改變，排水溝應朝整條一次整治著手，希望未來能成為主流整理方式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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