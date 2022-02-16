神明笑了！宗教恢復年前防疫措施　西螺福興宮擲筊、籤筒解封

▲雲林西螺福興宮今日將擲筊、籤筒解封，除了提供信徒香客使用，同時提醒信徒擲筊前後都必須用酒精消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心昨（15）日宣布調整部分防疫措施，適度鬆綁春節期間宗教場所及宗教集會活動的防疫限制。雲林西螺福興宮今（16）日宣布擲筊、籤筒解封，除了提供信徒香客使用，同時提醒信徒擲筊前後都必須用酒精消毒，而進出廟宇仍維持實名制、量體溫、戴口罩，單一動線進出等防疫規範。

昨天由副指揮官陳宗彥宣布今天起相關規範春節前管制狀態，適度鬆綁春節期間宗教場所及宗教集會活動的防疫措施，如：民選公職人員、政府官員禁跑攤、宗教場所禁飲食、禁提供籤筒供盤及容留人數限制等措施，皆予取消；而原本禁止的繞境、遊行，以及500人以上的宗教活動，將開放為提報防疫計畫，並經活動地點的地方政府同意後即可辦理。

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福興宮人員指出，今天已重新筊杯，提供信徒擲筊抽籤，但在筊杯旁擺放告示，呼籲信徒擲筊前與擲筊完成後都必須用酒精消毒手部。廟方人員表示，確保防疫，信徒進出祈福仍須實名制、量測體溫、消毒，全程需戴口罩，同時維持龍門進、虎門出單一動線，請民眾務必配合，廟方也會隨時根據國內疫情變化與指揮中心宣布防疫指引調整防疫措施。

▲進出廟宇仍維持實名制、量體溫、戴口罩，單一動線進出等防疫規範。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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