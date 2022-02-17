雲林低收入戶6口擠平房　祝融燬屋建設公司伸援手助修繕

▲雲林一家建設公司「上築晴樂」，獲知林內劉先生家庭生活困境急需幫助後，今日在林南村長林鴻顏及雲林縣議員邱世文陪同下，前往贈送慰問金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林林內鄉一處平房民宅，昨（16）日上午發生火警，警消獲報到場後約30分鐘撲滅火勢，所幸屋內一家六人及時逃出無人受傷，但磚造加蓋鐵皮的房屋內已面目全非。劉姓屋主原為低收入戶，災後經濟更陷困頓，一家建設公司獲知情境後，今日在在村長及邱世文議員陪同下前往慰助，現場更加碼允諾協助重建。

林內鄉林南村劉姓民眾與妻子、父親及三孩子，一家六口擠身居中一戶小平房內，昨日清晨疑似電線走火突然冒煙並引發火警，在鄰居發現後呼喊下，所幸全員平安逃出，但平房屋內遭嚴重燒毀；劉男與妻子平時打零工，是中低收入戶家庭，要同時照顧老父親與3個孩子，微薄的收入本就拮据維生，災後更是雪上加霜。

雲林一家建設公司「上築晴樂」，獲知林內劉先生家庭生活困境急需幫助後，今日在林南村長林鴻顏及雲林縣議員邱世文陪同下，前往贈送慰問金並為劉姓民眾加油打氣，而上築晴樂建設公司總監魏子涵到達現場後，當場對災屋進行評估，最後直接表示，將由建設公司來負責修繕平房，儘速安排公司團隊進駐協助。

魏子涵表示，對於這個困苦的家庭，不幸發生火災造成無家可歸，自己感同身受心中無比的難過，期讓身為建設公司的能力來付出幫助這個家庭，可讓這個劉先生一家快快再站起來，恢復正常生活。

林南村長林鴻顏說，昨日這場突來的災難讓身為低收入戶的劉先生一家來說真的是雪上加霜，非常感謝上築晴樂建設公司與邱世文議員除了共捐贈6萬塊慰問金外，也將在未來房屋修繕完畢後協助加裝住宅火警警報器。

雲林縣議員邱世文表示，社會大眾可以用人飢己飢人溺己溺的協助精神，一起來幫助這個家庭；我們平時在家中，我們大家更要多注重用火及防止發生火災等知識，以免不幸之事再發生。

▲上築晴樂建設公司總監魏子涵到達現場後，當場對災屋進行評估，最後直接表示，將由建設公司來負責修繕平房，儘速安排公司團隊進駐協助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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