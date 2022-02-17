快訊／俄媒宣稱：烏克蘭政府軍向「烏東親俄區」開火！

記者陳宛貞、張方瑀／綜合外電報導

俄羅斯15日宣布開始撤軍，但美英等西方國家指出，烏克蘭邊境俄軍反而增加，俄烏緊張不減。俄羅斯媒體《俄新社》、《衛星通訊社》發出報導宣稱，烏克蘭武裝部隊於當地時間17日向自行宣布獨立的盧甘斯克人民共和國4個地區開火，且動用《明斯克協議》禁用的迫擊砲，恐怕使情勢進一步升溫。

▲ 烏克蘭政府軍去年12月於東部邊境一個未知確切地點的射擊場進行砲兵演習。（圖／路透）

俄媒根據盧甘斯克人民共和國駐聯合停火控制與協調中心（JCCC）消息指出，烏克蘭政府軍於格林威治時間17日2時30分（台灣時間上午10時30分）向盧甘斯克4個地區發射迫擊砲及手榴彈。JCCC盧甘斯克代表團一名官員指出，「烏克蘭軍隊嚴重違反停火規定，使用《明斯克協議》要求應撤出的武器。」

Украинские силовики открыли огонь по четырем населенным пунктам ЛНР https://t.co/hIgRy6hQSQ pic.twitter.com/A3tiLpEQ0C — РИА Новости (@rianru) February 17, 2022

盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）為烏克蘭東部親俄分子在2014年成立的獨立國家，但目前未受國際承認；俄羅斯下議院15日表決通過，要求總統普丁承認盧甘斯克人民共和國與頓內次克人民共和國（Donetsk People's Republic），而美國國務卿布林肯（Antony Blinken）16日警告，俄國不該承認烏東地區獨立，因為此舉違反國際法。

《衛星通訊社》指出，2015年2月達成的《明斯克協議》使烏克蘭政府與自行宣布獨立的頓內次克、盧甘斯克停火及撤軍，並要求基輔進行憲法改革，確保親俄地區高度自治。普丁先前指出，這項協議是解決烏東衝突的唯一可能方案，但基輔不願履行協議，且不斷拖延談判。

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