男朝宮廟開11槍…逃亡前求「女友＋前妻3P」被拒　在警面前自戕亡

記者陳雕文／新北報導

新北市三重一名男子16日晚間9點多，跑去永福街某宮廟前開11槍後逃逸，警方發現他跑去新莊後港一路的汽車旅館，跟女友、前妻會合，他向2女表示自己即將展開逃亡，想在臨走前來場「3P」當美好回憶，但前妻果斷拒絕了。17日凌晨3點多，男子一離開汽旅就被大批警力包圍，竟舉槍自戕送醫不治。

▲男朝宮廟口開11槍後逃去新莊的汽車旅館。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，46歲陳姓男子開槍後躲進新莊一間汽車旅館，跟26歲鄭姓女友、39歲林姓前妻會合，3人在房內喝毒品咖啡包，後來陳男起心動念，想在逃亡前跟2女發生親密關係，但被前妻拒絕了。

三重警方連夜調派人力到場守株待兔，17日凌晨3點多，埋伏警力見陳男離開汽旅並準備坐上一輛接應的轎車，立刻上前圍捕。

陳男發現被跟監，先拔槍瞄準警方作勢開槍，警方也隨即對空開了4槍，同時要求陳男投降，沒想到下一秒陳男竟對自己頭部扣下板機！頭破血流倒地，送醫後不治。案發現場留下1把手槍、1顆未擊發的子彈以及1顆彈殼。

▲男子自戕身亡。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方將開車接應的37歲男子控制行動，再進入汽旅查獲鄭女、林姓前妻及2把手槍還有60多顆子彈、大量的毒品咖啡包。

據悉，陳男與宮廟負責人彼此認識，但宮廟表示，雙方並未有過節，這陣子也沒有發生任何衝突，至於是否與宮廟內其他人有糾紛，警方還要進一步釐清，目前也先將共犯陳、鄭、林等三人，依槍砲、毒品等罪移送地檢署偵辦，並將擴大追查槍枝及毒品來源。