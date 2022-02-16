新北疫情觀察到228　侯友宜：沒有「微解封」問題

記者楊蕓／新北報導

國內疫情趨緩，指揮中心將鬆綁入境檢疫期，鄰近的台北市也在14日公布微解封措施。對於新北市何時會實施「微解封」，市長侯友宜16日受訪時表示，從國內爆發Omicron疫情以來，新北的策略就是保持全面戒備、戒慎恐懼，讓民眾保有原有的新型態生活，並沒有祭出加嚴措施，因此也沒有所謂的微解封問題。

▲新北市長侯友宜出席市政會議。（資料照／市府提供）

針對指揮中心宣布將鬆綁入境檢疫期縮短至10天，侯友宜指出，邊境鬆綁有四大條件。第一個是全球疫情是否舒緩；第二個是疫苗第三劑覆蓋率，目前新北市已經打了3成4，希望能快速拚到5、6成；至於第三、四個條件分別是醫療量能及境內疫情變化。

侯友宜說，從春節觀察到現在，新北的疫情算是穩定，因此只要境內疫情穩定、醫療量能能夠支撐、疫苗覆蓋率達一定程度，再加上全球疫情舒緩，邊境鬆綁是未來要走的路。

另一方面，侯友宜稍早在市政會議中提出，新北市對於疫情觀測，從2/7春節假期結束起，到2/21是關鍵的兩週，「如果有出現大的變化，要觀察到28號。」

侯友宜會後進一步說明，由於新北狀況跟其他縣市不同，新北市是移民的故鄉，春節期間有大量人口移動，加上鄰近的桃園市疫情較嚴重，因此新北市評估觀察期為春節後兩到三週，至於新北提出觀察到28日，則是中央訂定二級警戒的指標。